Christian Nodal critica a Gussy Lau, supuesto novio de Ángela Aguilar: “Él sabe que nunca compuso nada”

Christian Nodal, quien recientemente sorprendió a sus seguidores con su nuevo look, hizo fuertes acusaciones contra Gussy Lau (quien hace unas semanas fue relacionado sentimentalmente con Ángela Aguilar).

Durante un Live de Instagram, Nodal reveló que René Humberto Lau Ibarra, nombre real del compositor de 33 años, se adjudicó la autoría de algunas canciones, hecho que le ocasionó molestia.

“Gussy Lau es un gran compositor y nosotros hicimos como una campaña... A este cabrón yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada, ni 'No te contaron mal' ni nada de eso. Y él se para con nosotros en los Grammy”, indicó Christian al inicio de su relato.

Christian Nodal acusa a Gussy Lau de no querer reconocer su trabajo

Christian Nodal detalló que posterior a la situación mencionada, Gussy Lau no le quiso dar los créditos que le correspondían por ayudarle a componer la canción ‘De los besos que te di’, que se lanzó en 2019.

“Yo le acomodé un poquito de la melodía y un poquito a la letra, pero esa canción la hicieron Gussy Lau y José Esparza”, aseveró el exnovio de Belinda.

Nodal mencionó que le pidió al compositor sinaloense, de manera insistente, que también le diera el crédito como autor de la famosa canción.

“Entonces yo le dije a Gussy: 'Bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que esa canción, yo quiero estar, o sea, hazme parte de eso, yo también le estoy metiendo corazón a esa canción', y se pusieron mamones y todo, y me costó mucho, pero es la realidad”, relató.

De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Christian Nodal, Gussy Lau, José Alberto Esparza y Edgar Iván Barrera son los compositores de la canción ‘De los besos que te di’.

Gussy Lau se mostró orgulloso del premio Latin GRAMMY que recibió

Hasta el momento, Gussy Lau no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Christian Nodal respecto a la autoría de ‘No te contaron mal’, canción en la que aparece como compositor ante la SACM.

En 2019, dicha canción fue premiada como Mejor canción regional mexicana en los premios Latin GRAMMY, y el compositor de 33 años habló sobre ese momento en su cuenta de Instagram.

“Vean lo que me llegó, un GRAMMY. Los sueños se cumplen. Gracias Edgar Barrera, Christian Nodal y Jaime González”, escribió él para acompañar las fotografías de la estatuilla.

El compositor, del que hasta el momento Ángela Aguilar no ha negado ni confirmado ser pareja, también publicó en la red social un texto para agradecer a Nodal por haber trabajado con él.

“Solamente quiero utilizar este post para agradecer a Christian por la oportunidad, a Jaime, señora Cristy, a todo el equipo JG Music por la confianza que me dieron de tratar de aportar un poco de mi talento a su hijo. Di todo de mí siempre con el único objetivo de que el disco de Nodal saliera lo más perro posible”, indicó.