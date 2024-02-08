Nodal calla sobre Belinda, pero hace revelaciones de otra mujer: "Muere por hablar"

Video ¿Cazzu reaccionó a la canción de Belinda? Sus publicaciones que causaron controversia

Belinda se colocó en el ojo del huracán por supuestamente plasmar referencias sobre su romance con Christian Nodal en su videoclip ‘Cactus’. Según la interpretación de algunos internautas y medios de comunicación, la cantante dejó ver que hubo un anillo de compromiso falso y hasta un posible embarazo con su ex.

Pese a las presuntas indirectas, Nodal ha evitado dar declaración alguna y durante una interacción con sus seguidores en redes sociales optó por hacer confesiones sobre la hija que tuvo con Cazzu.

Nodal calla ante canción de Belinda y habla de su hija Inti

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el intérprete de ‘Botella tras botella’ compartió algunos audios con sus seguidores, con quienes habló, por primera vez, de su primogénita, quien nació en septiembre pasado.

Destacó que tras varios meses de mucho trabajo, decidió tomarse un descanso y disfrutar de la crianza de su hija y de la familia que formó con Cazzu, con quien comenzó su romance tres meses después de terminar con Belinda.

“Me cayeron muy bien las vacaciones para ver crecer a la Inti que cada día está más preciosa, para estar con JuJu y disfrutar la casita”, aseguró.

¿Hija de Nodal y Cazzu debutará como cantante?

Mientras hablaba de su hija con Cazzu, Nodal destapó que Inti está creciendo mucho e, incluso, bromeó al respecto, afirmando que en cualquier momento podría convertirse en una de sus coristas y es que destacó que la pequeña ya “se muere por hablar”.

“Yo creo que de aquí a que empiecen los shows la Inti ya va a andar haciéndome los coros, porque se muere por hablar, se muere por cantar, se muere por probar la comida de nosotros”, comentó con una sonrisa.

Christian Nodal aprovechó su interacción con sus seguidores para agradecer los múltiples regalos que su hija Inti ha recibido desde que nació en 2023.

Afirmó que todos los diseños son hermosos y que tanto él como Cazzu saben que le hacen llegar los obsequios a la bebé con mucho cariño.