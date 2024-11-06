¿Chiquis espera su primer hijo? Ya tendría un posible nombre si tiene niña

Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido

El 2 de noviembre la 'influencer' Chamonic reportó que Chiquis y su esposo Emilio Sánchez estaban esperando una niña, tras haber recurrido al método de la gestación subrogada para convertirse en padres. La hija de Jenni Rivera habló ante los cuestionamientos de la prensa.

" No es verdad eso, no sé de dónde salió eso, pero eso no es cierto, hasta yo me sorprendí", dijo a los medios, reportó el programa 'Sale el sol'.

Aunque negó que estuviera a próxima a convertirse en madre, no descarta experimentar la maternidad a través de un vientre subrogado.

" Ya hice todo eso de congelar los óvulos, a inicios de este año, así que eso ya está ahorita nomás es por si no se puede natural, tenemos esa opción (…) Pero por si una razón u otra no se puede, pues agarro otro vientre, ya se pueden hacer esas cosas, estoy muy agradecida, para mí siempre ha sido como un plan b", sin embargo, confesó que prefiere convertirse en madre "naturalmente".

Aunque sí desea convertirse en mamá, la cantante de 'Porque Soy Abeja Reina' compartió que "ahorita estamos bien, estamos todavía de luna de miel".

Chiquis ya tendría un posible nombre para su hija

Aunque desmintió que está a la espera de una niña, confesó que sí le gustaría que su hija llevara el nombre de Jenni, como su madre, sin embargo, dependerá de varios factores.

"Lo hemos platicado, lo hemos pensado mucho, todavía no sé, sí me encantaría por supuesto que sí (que se llamara Jenni), pero también tengo que tomar en cuenta lo que él quiere (su esposo), también la mamá de él que la quiero mucho, así que pues a ver qué pasa, pero por supuesto que sí es un nombre hermoso", dijo a los medios.

Chiquis ha tenido problemas para embarazarse

El 1 de junio de 2024 Chiquis sufrió un aborto espontáneo, horas antes de presentar su show en Albuquerque. La cantante tenía siete semanas de embarazo.

"Yo creo mucho en los planes de Dios, Dios sabe por qué pasan las cosas, no me voy a quejar, no le voy a reclamar y tengo fe y es lo que me da la fortaleza de seguir adelante", dijo el 5 de junio en Instagram.

La primogénita de Jenni Rivera ha compartido que padece endometriosis, enfermedad que influiría en sus problemas para embarazarse. Incluso, cuando tenía 19 años sufrió su primer aborto espontáneo.