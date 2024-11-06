Chiquis Rivera

Hermano de Chiquis responde si ella está esperando un bebé a través de un vientre subrogado

Johnny López aclaró si es cierto que su hermana estaría próxima a convertirse en mamá. Según la información trascendida, la cantante y Emilio Sánchez estarían por anunciar la noticia y ya sabrían el sexo de la criatura.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido  

Johnny López, hermano menor de Chiquis, respondió si es verdad que ella y su esposo, Emilio Sánchez, se convertirán en padres.

Este 2 de noviembre, la creadora de contenido y locutora ‘Chamonic’ aseguró que la cantante y el empresario estarían esperando un bebé por medio de un vientre subrogado.

PUBLICIDAD

“Muy pronto anunciarán que ¡van a ser papás!”, explicó, “y me dicen que es una niña”, añadió, citando a sus “infiltradas”.

Chiquis Rivera estaría esperando un bebé a través de la gestación subrogada.
Chiquis Rivera estaría esperando un bebé a través de la gestación subrogada.
Imagen Chamonic/Instagram

¿Chiquis Rivera será mamá?

Más sobre Chiquis Rivera

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo
0:49

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Univision Famosos
Ex de Chiquis irá a prisión: estos años pasará por vínculos con el narcotráfico
0:59

Ex de Chiquis irá a prisión: estos años pasará por vínculos con el narcotráfico

Univision Famosos
Pepe Aguilar en “resistencia pacífica” tras redadas: Chiquis pide que se “comporten” en protestas
1:35

Pepe Aguilar en “resistencia pacífica” tras redadas: Chiquis pide que se “comporten” en protestas

Univision Famosos
Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales
1:01

Chiquis lanza mensaje tras escándalo de su ex Ángel del Villar, culpable por negocios ilegales

Univision Famosos
Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?
1:20

Ex de Chiquis rompe el silencio tras ser declarado culpable: ¿manda indirecta a Gerardo Ortiz?

Univision Famosos
Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia
1:15

Ángel del Villar es declarado culpable: así reaccionó el ex de Chiquis al ver devastada a su familia

Univision Famosos
Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?
0:54

Declaran culpable a Ángel del Villar: ¿irá a la cárcel el ex de Chiquis por sus turbios negocios?

Univision Famosos
Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio
2 mins

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Univision Famosos
Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños
4 mins

Los looks de los Premios GRAMMY: Peso Pluma con nueva imagen y Shakira de cumpleaños

Univision Famosos
Hija de Jenni Rivera se divorcia: revelan demanda que interpuso Jacqie contra su aún esposo
1:10

Hija de Jenni Rivera se divorcia: revelan demanda que interpuso Jacqie contra su aún esposo

Univision Famosos

Este 5 de noviembre, Johnny López fue cuestionado directamente acerca de la presunta próxima maternidad de Chiquis.

“No”, respondió tajantemente cuando un periodista le preguntó si su hermana procreó gracias a una madre sustituta.

“Eso no es cierto, no sé por qué dicen eso, pero la verdad siempre corren con esas notas”, explicó el hijo de Jenni Rivera.

El cantante admitió que ya le gustaría ser tío, pero dejó claro que la intérprete de ‘Abeja reina’ no está actualmente embarazada.

En junio, ella compartió mediante redes sociales que sufrió un aborto espontáneo, por lo que perdió a la criatura que esperaba con Emilio Sánchez.

La también compositora detalló que tenía “siete semanas” de gestación y que presentó sangrado antes de lo sucedido.

“Fue algo muy difícil, algo muy doloroso, obviamente físicamente, pero más en el corazón y mentalmente”, contó a Primer Impacto días más tarde.

“Pero ya estoy mejor, ya yo sé que los planes de Dios son perfectos y yo sé que van a pasar cuando tienen que pasar”, agregó.

Chiquis planea embarazarse otra vez

En su conversación con el mencionado programa de Univision, Chiquis aceptó que deseaba esperar un poco para volverle a escribir a la cigüeña.

“Me quiero dar un tiempo definitivamente y estar un poquito más preparada y como calmadita en mi carrera. Estoy con mi pareja, a ver qué pasa”, externó.

PUBLICIDAD

La artista, de 39 años, ha revelado que padece endometriosis, enfermedad que influiría en sus complicaciones para procrear.

Relacionados:
Chiquis RiveraEmilio Sánchezgestación subrogada Los RiveraCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD