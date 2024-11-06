Hermano de Chiquis responde si ella está esperando un bebé a través de un vientre subrogado

Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido

Johnny López, hermano menor de Chiquis, respondió si es verdad que ella y su esposo, Emilio Sánchez, se convertirán en padres.

Este 2 de noviembre, la creadora de contenido y locutora ‘Chamonic’ aseguró que la cantante y el empresario estarían esperando un bebé por medio de un vientre subrogado.

“Muy pronto anunciarán que ¡van a ser papás!”, explicó, “y me dicen que es una niña”, añadió, citando a sus “infiltradas”.

Chiquis Rivera estaría esperando un bebé a través de la gestación subrogada. Imagen Chamonic/Instagram

¿Chiquis Rivera será mamá?

Este 5 de noviembre, Johnny López fue cuestionado directamente acerca de la presunta próxima maternidad de Chiquis.

“No”, respondió tajantemente cuando un periodista le preguntó si su hermana procreó gracias a una madre sustituta.

“Eso no es cierto, no sé por qué dicen eso, pero la verdad siempre corren con esas notas”, explicó el hijo de Jenni Rivera.

El cantante admitió que ya le gustaría ser tío, pero dejó claro que la intérprete de ‘Abeja reina’ no está actualmente embarazada.

En junio, ella compartió mediante redes sociales que sufrió un aborto espontáneo, por lo que perdió a la criatura que esperaba con Emilio Sánchez.

La también compositora detalló que tenía “siete semanas” de gestación y que presentó sangrado antes de lo sucedido.

“Fue algo muy difícil, algo muy doloroso, obviamente físicamente, pero más en el corazón y mentalmente”, contó a Primer Impacto días más tarde.

“Pero ya estoy mejor, ya yo sé que los planes de Dios son perfectos y yo sé que van a pasar cuando tienen que pasar”, agregó.

Chiquis planea embarazarse otra vez

En su conversación con el mencionado programa de Univision, Chiquis aceptó que deseaba esperar un poco para volverle a escribir a la cigüeña.

“Me quiero dar un tiempo definitivamente y estar un poquito más preparada y como calmadita en mi carrera. Estoy con mi pareja, a ver qué pasa”, externó.

