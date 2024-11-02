Chiquis Rivera

Reportan que Chiquis y su esposo estarían esperando un bebé a través de un vientre subrogado

De acuerdo con la información trascendida, la pareja estaría por anunciar la noticia y ya sabrían el sexo del bebé.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Desconsolada: Chiquis da a conocer que perdió el bebé que esperaba y así reacciona su prometido  

Tras haber sufrido un aborto en junio, Chiquis y su esposo, Emilio Sánchez, estarían esperando un bebé, pero a través de la subrogación.

De acuerdo con información de la 'influencer' Chamonic, será una niña y nacería el próximo año.

"Mis infiltradas me confirman que Chiquis y su esposo Emilio Sánchez… muy pronto anunciarán que ¡van a ser papás! Pero por vientre sustituto (subrogado) y me dicen que es una niña", informa en una publicación de Instagram este 2 de noviembre.

Aunque la pareja no ha dado pistas al respecto, según la 'influencer' podrían dar la noticia en su reality show o en alguna entrevista exclusiva.

Chiquis Rivera estaría esperando un bebé a través de la gestación subrogada.
Imagen Chamonic/Instagram

Los problemas de Chiquis para embarazarse

El 1 de junio Chiquis sufrió un aborto espontáneo, horas antes de presentar su show en Albuquerque. La cantante tenía siete semanas de embarazo.

"Yo creo mucho en los planes de Dios, Dios sabe por qué pasan las cosas, no me voy a quejar, no le voy a reclamar y tengo fe y es lo que me da la fortaleza de seguir adelante", dijo el 5 de junio en Instagram.

Chiquis ha compartido que padece endometriosis, enfermedad que influiría en sus problemas para embarazarse. Incluso, cuando tenía 19 años sufrió su primer aborto espontáneo.


Relacionados:
Chiquis RiveraEmilio Sánchezgestación subrogada Los RiveraCelebridadesFamosos

