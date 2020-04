Jorge Ramos y su entrevista más difícil: por qué solo pudo hacerla Chiquinquirá Delgado

Probablemente no volvamos a ver a la pareja formada por Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado en un encuentro frente a las cámaras hablando de su vida privada. Así lo dejaron claro este martes y así lo habían acordado desde el inicio de su relación amorosa en 2011: los reflectores no formarían parte de su historia. Sin embargo, el presentador cedió a la solicitud de su pareja. Por primera vez, el periodista permitió que fuera ella quien lo pusiera contra las cuerdas en el show digital de entrevistas El Break de las 7 —contrario a su costumbre en la que es él quien hace las preguntas incómodas.

La relación personal entre ambos famosos supone, sin duda, un elemento contundente para obtener una conversación sin precedentes y al mismo tiempo orgánica —entre risas e intimidades. No podría haber sido de otra forma: la entrevistadora tenía la ventaja de manejar información de primera mano de su entrevistado —como esa anécdota del intercambio de libros con los que comenzaron a conocerse.

En contadas ocasiones ha dejado ver fotografías de su relación con la venezolana Chiquinquirá Delgado, actriz y conductora de programas estelares de la cadena. “Tampoco me contrataron para llorar y expresar mis sentimientos públicamente”, sentenció rotundo en la entrevista. Pero, sin duda, la pandemia del coronavirus ha hecho que todos —incluido Jorge Ramos— reconsideren sus límites.

Ella, por su parte, es una de las presentadoras más sólidas en los programas de entretenimiento de la cadena. Con un pasado de concursos de belleza, Chiqui ha evolucionado frente a la audiencia hasta convertirse en una empresaria y presentadora a la que no le tiembla el pulso ante el tamaño del personaje a entrevistar y así lo demostró el martes. No solo se trataba del hombre con el que despierta cada mañana, sino de una pieza clave en el canal hispano más importante del país, a quien no podía hacerle preguntas simplistas ni permitirse respuestas complacientes.