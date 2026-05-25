Cecilia Galliano

¿Cecilia Galliano balconea a Rulli?: revela que un ex siempre se enojaba por no usar una prenda

La actriz habló de los reclamos que le hacía una de sus exparejas por la manera en que se vestía. “Siempre se enojaba”, recordó Cecilia Galliano.

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Por:Elizabeth González
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Cecilia Galliano habría balconeado cómo era su relación con Sebastián Rulli 15 años después de su divorcio.

Durante el podcast ‘Mate con Piquete’, la presentadora argentina se sinceró sobre los reclamos que una de sus exparejas supuestamente le hacía por su manera de vestir.

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“Yo no uso brasier”, reveló ante el productor Manolo Fernández . “Un novio… casi más… siempre se enojaba porque yo andaba en todos lados sin brasier y para mí no era un problema poque era como de tipo ‘güey, soy libre’, o sea, tienen que ser libres”, agregó.

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De acuerdo con la actriz, la falta de esta prenda íntima en su outfit, la hacía sentir más cómoda. Sin embargo, incomodaba a su entonces pareja.

“Me ponía a lo mejor un vestido, una camiseta o algo y claro, se notaban, pero a mí eso no me importaba y se enojaba… no sé cómo se enojaba el novio”, insistió sin dar más detalles.

Cecilia Galiano no reveló el nombre de su entonces pareja. Sin embargo, habría dado a entender que se trataría del padre de su hijo tras ser cuestionada por el productor.

“¿El novio era mexicano o argentino?”, le preguntó Fernández, a lo que de inmediato, respondió la actriz de La Desalmada: “Ya te lo dije... 15 años de divorciada”.

Mientras que en otro momento agregó: “Mi hijo tiene 15… O sea, 15 años de divorciada”.

Su divorcio con Sebastián Rulli

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli se casaron el 31 de diciembre de 2008 luego de varios años de relación.

Fruto de su matrimonio nació Santiago, su único hijo en común, que llegó al mundo el 15 de enero de 2010.

La pareja anunció su separación en 2011 en medio de una batalla legal por una lujosa camioneta que ella le regaló cuando estaban juntos, pero que él vendió.

Fue hasta 2015 cuando el juez falló a favor de Cecilia Galliano, por lo que Sebastián Rulli tuvo que devolver el automóvil.

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Tras su divorcio con Sebastián Rulli, Cecilia Galliano comenzó una relación con el actor Mark Tacher en mayo de 2011.

Aunque los famosos se comprometieron en 2012 en el programa ‘Sabadazo’, su relación llegó a su fin en noviembre de 2014.

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