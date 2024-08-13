Cecilia Bolocco se enfrentó al cáncer cerebral de su hijo adolescente

Video Cecilia Bolocco de 'Betty la fea' vivió el peor momento: "le quedaban dos años a su hijo"

La reina de belleza Cecilia Bolocco estuvo casada con el ex-presidente argentino Carlos Menem de 2001 a 2007. Producto de su matrimonio nació el único hijo de la chilena: Máximo Menem Bolocco, quien actualmente tiene 20 años.

Pese a su corta edad, Máximo atravesó y sobrevivió a una de las peores experiencias imaginables: un cáncer cerebral. Esto marcó un antes y un después tanto en su vida como en la de su madre.

Máximo, hijo de Cecilia Bolocco, tuvo un tumor cerebral

Máximo tenía tan solo 15 años cuando comenzó a tener síntomas. Tenía fuertes dolores de cabeza y vomitaba incluso en la escuela.

Cecilia mandó a su hijo al doctor y no pudo acompañarlo, pues iría a una sesión de fotos. Sin embargo esa misma tarde recibió una llamada terrible: su hijo tenía un tumor en el cerebro.

“Me dijeron que no era ni chico ni grande (el tumor), era enorme, del porte de una pelota de tenis”.



La reina de belleza se derrumbó en llanto, pues no podía creer la forma en la que su vida había cambiado en tan solo un día.

“En la mañana era un niño sano, a las 3 de la tarde estaba hospitalizado, a las 4 de la mañana tenía un tumor, y a la semana le quedaban dos años de vida (…) le quedaban dos años, él nunca supo”.



Para sobrellevar el dolor y la incertidumbre, Bolocco se puso a rezar durante horas. Los médicos le habían dicho que su hijo tenía una posibilidad de supervivencia del 25%.

Sin embargo, tras ser sometido a una operación de diez horas, Máximo se recuperó por completo. De hecho, no ha tenido secuelas. El joven de 20 años dijo en un programa:

“Cuando uno siente que la vida se desarma, se rompe, se quiebra y cruzas esa noche oscura; cruzas ese túnel sin luz y llegas al otro lado, hay una luz tan resplandeciente, que, aunque sea pequeña, la valoras, entonces hoy valoro todo”.

Cecilia Bolocco creó una fundación tras el cáncer de su hijo

Cecilia Bolocco creó su propia fundación para ayudar a las personas con cáncer. La fundación Care continuamente lanza campañas de recaudación de fondos y de concientización sobre el tema. La Miss Universo dijo en un programa:

"Cuando despierto y tengo la conciencia de que mi hijo está sano, es justamente lo que quiero para todos quienes atraviesan esta terrible y dolorosa enfermedad. Hoy, lamentablemente en Chile es sinónimo de muerte. Esto no debe ser así, en el primer mundo se salva más del 80, 90% y en Chile fallece más del 50%".



Además, agregó que los porcentajes podrían ser incorrectos: hay muchas personas que mueren de cáncer sin saber que lo tienen.

Su hijo ya está sano, no obstante, Cecilia se aferra a un nuevo objetivo mediante su fundación: