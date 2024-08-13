Famosos

Cecilia Bolocco se enfrentó al cáncer cerebral de su hijo adolescente

Cecilia Bolocco se enfrentó al cáncer de su único hijo, Máximo. Aunque era muy joven cuando lo padeció, hoy se encuentra sano y salvo. Cecilia hizo una fundación en su honor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Cecilia Bolocco de 'Betty la fea' vivió el peor momento: "le quedaban dos años a su hijo"

La reina de belleza Cecilia Bolocco estuvo casada con el ex-presidente argentino Carlos Menem de 2001 a 2007. Producto de su matrimonio nació el único hijo de la chilena: Máximo Menem Bolocco, quien actualmente tiene 20 años.

Pese a su corta edad, Máximo atravesó y sobrevivió a una de las peores experiencias imaginables: un cáncer cerebral. Esto marcó un antes y un después tanto en su vida como en la de su madre.

PUBLICIDAD

Máximo, hijo de Cecilia Bolocco, tuvo un tumor cerebral

Máximo tenía tan solo 15 años cuando comenzó a tener síntomas. Tenía fuertes dolores de cabeza y vomitaba incluso en la escuela.

Cecilia mandó a su hijo al doctor y no pudo acompañarlo, pues iría a una sesión de fotos. Sin embargo esa misma tarde recibió una llamada terrible: su hijo tenía un tumor en el cerebro.

“Me dijeron que no era ni chico ni grande (el tumor), era enorme, del porte de una pelota de tenis”.

Más sobre Famosos

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto
2 mins

Hijo de Carlos Rivera tiene 2 años y ya va a la escuela: Cynthia Rodríguez revela por qué lo enviaron tan pronto

Univision Famosos
Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después
1 mins

Villanos de Quinceañera se reencuentran: así lucen 38 años después

Univision Famosos
Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!
1 mins

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!

Univision Famosos
¿Mijares tiene afectada la voz tras perder peso?: Emmanuel responde
2 mins

¿Mijares tiene afectada la voz tras perder peso?: Emmanuel responde

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”
1 mins

Nodal y Ángela Aguilar reaparecen con "7 guardaespaldas" tras polémica: “Como si los fueran a atacar”

Univision Famosos
Presentadora de Despierta América narra triángulo amoroso entre ella, Lucero y su novio
1:00

Presentadora de Despierta América narra triángulo amoroso entre ella, Lucero y su novio

Univision Famosos
Causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de Annabelle, es revelada: ¿la muñeca estaba presente?
1 mins

Causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de Annabelle, es revelada: ¿la muñeca estaba presente?

Univision Famosos
¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija
1 mins

¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija

Univision Famosos
Famoso ‘influencer’ deja las redes para ser sacerdote: así confesó su vocación
1:00

Famoso ‘influencer’ deja las redes para ser sacerdote: así confesó su vocación

Univision Famosos
Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos


La reina de belleza se derrumbó en llanto, pues no podía creer la forma en la que su vida había cambiado en tan solo un día.

“En la mañana era un niño sano, a las 3 de la tarde estaba hospitalizado, a las 4 de la mañana tenía un tumor, y a la semana le quedaban dos años de vida (…) le quedaban dos años, él nunca supo”.


Para sobrellevar el dolor y la incertidumbre, Bolocco se puso a rezar durante horas. Los médicos le habían dicho que su hijo tenía una posibilidad de supervivencia del 25%.

Sin embargo, tras ser sometido a una operación de diez horas, Máximo se recuperó por completo. De hecho, no ha tenido secuelas. El joven de 20 años dijo en un programa:

“Cuando uno siente que la vida se desarma, se rompe, se quiebra y cruzas esa noche oscura; cruzas ese túnel sin luz y llegas al otro lado, hay una luz tan resplandeciente, que, aunque sea pequeña, la valoras, entonces hoy valoro todo”.

Cecilia Bolocco creó una fundación tras el cáncer de su hijo

Cecilia Bolocco creó su propia fundación para ayudar a las personas con cáncer. La fundación Care continuamente lanza campañas de recaudación de fondos y de concientización sobre el tema. La Miss Universo dijo en un programa:

"Cuando despierto y tengo la conciencia de que mi hijo está sano, es justamente lo que quiero para todos quienes atraviesan esta terrible y dolorosa enfermedad. Hoy, lamentablemente en Chile es sinónimo de muerte. Esto no debe ser así, en el primer mundo se salva más del 80, 90% y en Chile fallece más del 50%".


Además, agregó que los porcentajes podrían ser incorrectos: hay muchas personas que mueren de cáncer sin saber que lo tienen.

Su hijo ya está sano, no obstante, Cecilia se aferra a un nuevo objetivo mediante su fundación:

“Cambiar la forma en la que enfrentamos, tratamos y curamos el cáncer”.
Relacionados:
FamososEnfermedadesMiss UniversoVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD