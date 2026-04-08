Famosos ‘Influencer’ es condenado a 40 años de prisión por muerte de su novia: él intentó culpar a su perro El creador de contenido, según los investigadores, agredió a su pareja, Sheila Cuevas, hasta que perdió la vida. Él, tras el homicidio, llamó al 911 y afirmó que su mascota, Soldier, la había atacado.



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El ‘influencer’ Kaleb Mickens, conocido también como ‘Cash Cartier’, ha sido condenado a 40 años de prisión por la muerte de quien era su novia, Sheila Cuevas.

El Fiscal del Distrito del Condado de Tarrant anunció este 7 de abril en un comunicado que el creador de contenido se declaró culpable del delito de agresión agravada en primer grado por violencia doméstica con relación al fallecimiento de su pareja.

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Peter Gieseking, abogado de Fort Worth, explicó que “hubo algunas complicaciones en el caso a la hora de que el médico forense determinara la causa de la muerte, por lo que no pudimos acusarlo de homicidio”, reporta People.

En el escrito se detalla que, al conocer la sentencia, la familia de la víctima, incluyendo a su hermano, se dirigió a Mickens durante una audiencia, y le dijo:

“No puede haber justicia que devuelva a Sheila, pero sí puede haber resultados, y puede haber rendición de cuentas, y te lo mereces”.

‘Cash Cartier’ trató de inculpar a su perro por la muerte de Sheila

De acuerdo con el Fiscal, el 8 de octubre de 2023, ‘Cash Cartier’ llamó al 911 para informar que Sheila Cuevas no respiraba, alegando que había sido atacada por su perro, Soldier.

“El can fue recogido y sacrificado por el servicio de control de animales, pero posteriormente dicho servicio determinó que no tenía nada que ver con las lesiones y la muerte de la Sra. Cuevas”, relató.

Ahora, Kaleb Mickens admitió, retoma CBS News, que drogó y atacó a la joven. Los investigadores determinaron que él la golpeó hasta que perdió la vida.

Al momento de su deceso, Sheila fue encontrada al pie de su cama con varias costillas rotas y heridas punzantes, detalla Fox 4 News.

‘Cash Cartier’ agredió a más mujeres

En una audiencia, los Fiscales indicaron que ‘Cash Cartier’ presentaba un patrón de violencia contra varias mujeres, el cual se prolongó durante años y que culminó con el atentado que causó el deceso de Sheila Cuevas.

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Cada crimen lo cometió en contra de las mujeres con las que mantenía una relación sentimental. Algunas de ellas, relataron en una audiencia, el lunes 6 de abril, lo que sufrieron.

Por eso, Mickens también fue sentenciado a 20 años en la cárcel por la revocación de libertad condicional por un asalto con agravantes que causó lesiones corporales graves, y a 15 años más por otro asalto agravado con un arma mortal en el Condado de Dallas.