Tori Spelling Tori Spelling, actriz de 'Beverly Hills 90210', da detalles del accidente que sufrió con sus hijos Tori Spelling, cuatro de sus hijos y tres amigos de ellos, iban a bordo de una camioneta cuando un vehículo a exceso de velocidad los embistió. La actriz de la serie 'Beverly Hills 90210' detalló lo que vivieron.



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Video Estrella de 'Beverly Hills 92010' pasa de vivir en un remolque a ser hospitalizada: ¿qué pasa con Tori Spelling?

Tori Spelling utilizó las redes socialespara hablar sobre el accidente automovilístico que sufrieron ella, cuatro de sus hijos y tres de sus amigos el 2 de abril, cuando transitaban por una avenida de Temecula, California.

La estrella de la icónica serie ‘Beverly Hills 90210’, explicó que están bien, pero el accidente pudo terminar en tragedia.

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"Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados, porque podría haber sido mucho peor. Estoy realmente agradecida de que, en un instante, los ángeles de la guarda estuvieran con nosotros ese día", dijo en un video publicado el 7 de abril en Instagram.

¿Cómo fue el accidente?

Tori explicó que el conductor del otro vehículo iba "a toda velocidad, como un loco" y se habría saltado un semáforo en rojo, por lo cual chocó contra su automóvil y la hiciera "dar vueltas".

"En una fracción de segundo, miré a mi derecha y vi que venía de frente, impactando de lleno contra el lateral de nuestro coche", narró la actriz. "Giré bruscamente a la izquierda, tan fuerte como pude, tan rápido como pude, para evitar el mayor impacto posible sobre los niños", detalló.

Spelling agradeció a los servicios de emergencia que les brindaron la atención médica puntual.

La actriz confesó que "todavía está ordenando sus pensamientos sobre todo lo que pasó" y reconoce "la valentía de todos los niños en el auto por lo que pasaron".