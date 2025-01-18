Carolina Sandoval comparte un vistazo de su nueva casa: "Este es mi estilo"
'La Venenosa' mostró algunas zonas de su nuevo hogar y presumió cómo va quedando en medio de la mudanza. Carolina Sandoval dejó la casa que habitó durante su matrimonio con Nick Hernández.
Carolina Sandoval compartió el 7 de enero que había comenzado su mudanza y, una semana después, ya se encuentra en su nuevo hogar, aunque todavía no termina de acomodar sus pertenencias.
'La Venenosa' dejó la casa que habitó con su esposo Nick Hernández, la cual está a la venta y, aunque esa propiedad es mucho más grande que la que habita ahora, se dijo contenta de tener un nuevo comienzo.
En medio de cajas y artículos desacomodados, la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! dio un adelanto de cómo va quedando la organización y distribución de la sala, el comedor y la cocina.
También reveló qué es lo que le encanta de la arquitecura: "Después les voy a hacer el tour. Lo que más me gusta de esta casa 'town hall' es el techo, es alto, tiene lámparas divinas", mostró en el video.
A diferencia de su otra casa que era solo un piso, esta propiedad tiene planta alta, algo que la tiene "loca".
" La escalera tiene loca a Amalia Victoria y a mí, o sea, ya fui al gimnasio, son 24 escalones que mi hija contó", compartió.
En las imágenes que Carolina compartió dejó ver que domina el estilo oriental hindú, cultura que le gusta y señaló que no debió cambiar en el pasado.
" Este es mi estilo, el que más me ha gustado y el que nunca debió cambiar", sentenció en el video.
La mudanza se dio en medio del proceso de divorcio que enfrenta con su expareja Nick Hernández.