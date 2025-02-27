Carolina Sandoval desmiente que su ex sea un "padre presente": "El papá de utilería"

Video Ex de 'La Venenosa' reaparece con inquietante foto tras su 'desaparición'

Nick Hernández, el aún esposo de Carolina Sandoval, compartió una historia en Instagram donde reveló que tuvo una reunión con la maestra de su hija, Amalia Victoria, para saber cómo va en la escuela y recalcó que es un "papá presente".

"Un papá presente hace eso, no importa lo demás, lo que importa es estar presente como padre" y añadió que "estaba muy orgulloso" porque la niña lleva muy buenas calificaciones.

También compartió una fotografía en la que posa junto a la niña y 'La Venenosa' no tardó en reaccionar desmintiéndolo.

Carolina Sandoval desmiente a su esposo

'La Venenosa' explotó al ver los videos de Nick Hernández y recalcó que tenía cuatro semanas sin ver a la niña. Añadió que solo quiere "victimizarse".

" El papá de utilería, el que pone la fotico para que ustedes crean que ve a la niña. Tenía tres o cuatro semanas que no la veía y no precisamente porque yo no se la dejaba ver".

"Las fotos no pagan ni renta, ni pagan colegio", pues la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! ventiló que Hernández no aporta dinero para los gastos de la niña.

Además, asegura que el buen desarrollo académico de Amalia Victoria no es por él.

"Pregúntale quién hace la tarea con ella, quién la lleva a la actividad y quién le paga las clases de cerámica, de arte, de gramática, etcétera. De verdad que hay que ser desvergonzado".

Esposo de Carolina Sandoval pide manutención

En un video previo, 'La Venenosa' ventiló que Nick Hernández le estaba pidiendo 3,000 dólares de manutención.

"El tipo con el cual lamentablemente estuve casi 10 años, ¿qué creen?, no quiere trabajar, quiere seguir siendo indigente, y quiere pedir 'alimony', quiere 3,000 dólares de manutención porque no tiene los testículos de trabajar como ustedes lo hacen", dijo en un 'en vivo' de Instagram.

Más tarde, la comunicadora venezolana retomó el tema y mostró su molestia, pues mientras él se pone el "disfraz" de "papá presente" le pide dinero porque "no quiere trabajar".

" ¡Ay qué lindo! el vago que no quiere trabajar, qué ejemplo. Un papá que no da ni un dólar, un papá que le quiere quitar el dinero que hace una mamá a su hija para que lo mantenga para que compre sus lujos. Da vergüenza, señores ustedes tenían razón, (es) mantenido, títere, vago", dijo en sus historias de Instagram.

Carolina Sandoval pide ayuda para conseguirle trabajo a su expareja. Imagen Carolina Sandoval/Instagram

La tarde de este 27 de febrero 'La Venenosa' pidió ayuda a sus seguidores para que su expareja encuentre trabajo, pero lo hizo a su estilo.

" Ayúdenme a encontrarle trabajo al vividor. El papá de mi hija pequeña quiere trabajar durmiendo, si conoce a alguien que necesite a alguien así avísenle cobra 3,000 dólares. A 15 dólares la hora se busca trabajo para un padre que le gusta vivir de las mujeres", se lee en Instagram.

Carolina Sandoval también comentó que Hernández se fue de viaje a España a "gastar" dinero que ella generó y ventiló que supuestamente se sometió a un proceso de "implante de pelo".

Finalmente, aconsejó a sus seguidoras que escojan bien a su pareja: "No le puede usted parir hijos a cualquier pelagato que está esperando que usted lo mantenga y lo mantenga en nivel 'high', no 'low profile', qué risa", sentenció.