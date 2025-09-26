Carmen Aub revela que su bebé nació con problema de salud: se enojó con Dios y con "la vida"

Video ¡Carmen Aub ya es mamá! Primeras fotos de su bebé tras un trabajo de parto de “24 horas”

Carmen Aub reveló el problema de salud con el que nació su pequeña Lu, fruto de su matrimonio con Iván Sikic.

La actriz de Regalo de Amor usó su cuenta de Instagram para compartir los detalles de la condición de su pequeña.

“Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió […] no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta pérdida auditiva moderada a severa”, explicó.

La presentadora indicó que su retoño “pertenece al 0.1 % de niñxs que viven con esto”: “Se enfrenta a un silencio que ella no pidió”.

Carmen Aub mostró fotografías de su pequeña Lu conectada a aparatos. Imagen Carmen Aub/Instagram

Carmen Aub detalla el apoyo que darán a Lu

Ahondando al respecto, Carmen Aub confesó que, tras el diagnóstico, ella y su marido buscaron segundas opiniones “convencidos de que era fluido en los oídos o un error en la prueba”.

Finalmente, luego de aceptar que su nena tiene el trastorno, la pareja se sintió afortunada “de que se detectó tan temprano en su vida” y decidieron averiguar cómo la ayudarían.

“Entendimos que nuestro papel no es cambiar su realidad, sino darle todas las herramientas posibles desde YA, para que pueda moverse con seguridad entre mundos: el suyo, el de la comunidad sorda, y el nuestro, que muchos llaman ‘normal’; en él, seguro se enfrentará a muchos obstáculos e inseguridades, pero nunca estará sola”, expresó.

“Aprenderemos a repetirle con paciencia lo que no escuchó. La acompañaremos cuando quiera [a] seguir el hilo de una conversación entre amigos, sin sentirse fuera de lugar”, adelantó.

Ella puntualizó que “si un día” llega a ser necesario “el implante coclear”, se le colocará con el objetivo de que “ella se sienta libre y segura”.

Destacó que ahora conocen que también existen audífonos o el lenguaje de señas, “opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas”.

Carmen Aub e Iván Sikic renegaron “de Dios”

Siendo muy honesta, Carmen Aub aceptó que, debido a esta situación, atravesó instantes de negación y culpabilidad.

“Al no haber historial de pérdida auditiva o sordera en ningún lado de la familia, nos hemos preguntado mil veces ‘¿por qué?’, ‘¿Cómo? Si somos sanos. Si los estudios de genética y virus durante el embarazo salieron normales’”, apuntó.

“Incluso nos enojamos con la vida y con el Dios del que muchos hablan, con frases que, aunque llegaban con amor, no nos daban paz. Y luego el: ‘Hay cosas peores’. Claro que sí las hay, pero eso no quita que este camino también duele”, sentenció.

Ella comentó que personas que pasaron por lo mismo les “enseñaron a no minimizar el dolor, porque eso lleva a un sentimiento de culpa mayor”, y finalizó su misiva afirmando: