Carmen Aub revela que su hija podría necesitar implante tras ser diagnosticada con sordera

Carmen Aub reveló que su hija Lu podría necesitar de un implante tras dar a conocer que fue diagnosticada con sordera.

La actriz reveló en sus historias de Instagram que debido a que su hija todavía es muy pequeña, es muy pronto para definir si su discapacidad auditiva se podría resolver con audífonos o simplemente con implantes cocleares.

PUBLICIDAD

“El tema de Lu es un tema muy complejo. Ella está todavía muy chiquita y no sabemos qué tanto le van a funcionar los hearing aids, si en algún momento va a necesitar implantes cocleares, si se va a sentir cómoda con los implantes cocleares, si va a preferir el sign language, si va a usarlo como un apoyo”, compartió este 2 de octubre.

“Incluso, las personas que tienen hearing aids o implantes cocleares, a veces se complica un poco, no es como que me los puse y por arte de magia ya escucho y funciono normal en el mundo. Hay mucho que aprender”, subrayó.

Carmen Aub no dio más detalles sobre los dispositivos electrónicos que podrían ser de ayuda para su hija. Sin embargo, horas antes compartió en ‘Hoy Día’ que Lu estaba “al borde de tener que usar un implante coclear”.

Así supo que su hija había nacido con pérdida auditiva

Carmen Aub compartió que fue después de un examen que le hicieron a su hija en el hospital que supieron que Lu había nacido con pérdida auditiva, condición que la tomó por sorpresa ya que en su familia no había ningún antecedente.

“Al principio, de verdad, te puedo decir que yo lloraba y yo le decía a mi mamá: ‘Con esto sí no puedo’. Yo nunca había sentido con algo 'no puedo' y pasé de la negación, el enojo, muchísimos sentimientos, y al final eso no cambia la situación. Uno tiene que tomar acción, aceptarlo y saber que cuando te vas llenando de información encuentras el camino y eso es lo que a mí me ha servido: llenarme de información”, comentó en el matutino.

PUBLICIDAD

"Lu no pasó el examen de audición en el hospital. Siempre hacen el examen de audición a los recién nacidos y no lo pasó y yo en ese momento dije ‘tenía líquidos, o sea es normal que eso pueda pasar’. Le hicimos otra prueba que nos dijeron que era un poco más profunda. Lu al ser tan chiquita –tenía dos semanas cuando le hicieron esta prueba– ella tenía que estar dormida y yo dije ‘es que se movió mucho, sigue con el líquido en los oídos tal vez por eso no la pasó’. Es más yo todavía dije ‘ay, se lo voy a hacer más adelante, o sea no tendría razón por la cual sería sorda’. Se la decidimos hacer como que a las dos semanas más y ya ahí salió positivo y ahí sí yo dije ‘bueno, ya un examen positivo, otro positivo, ya si no lo acepto es negación’”, sentenció.

El diagnóstico de su hija

El 26 de septiembre, la actriz habló por primera vez de la discapacidad auditiva de su hija, a quien, dijo, le daría “todas las herramientas posibles” para que pudiera moverse con seguridad entre dos mundos.

“En honor al ‘Mes de la Conciencia sobre la Sordera’, queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija. Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas”, expresó en Instagram.

“Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Carmen Aub y su esposo, el artista peruano Iván Sikic, se convirtieron en padres de Lu el 11 de julio de 2025.

¿Qué son los implantes cocleares?

De acuerdo con Nacional Institute on Deafness and Other Communication Disorders, los implantes cocleares son un aparato electrónico que ayuda a dar una sensación de sonido.