Hija de Carmen Aub padece sordera y la actriz pide ayuda económica: “No somos millonarios”

Carmen Aub se sinceró sobre los retos económicos que enfrenta para poder apoyar a su bebé, Lu, quien nació con “pérdida auditiva”.

Desde el pasado mes de septiembre, cuando reveló la condición de su hija, la actriz ha compartido detalles de los esfuerzos que ella y su esposo, Iván Sikic, están haciendo para ayudarla a escuchar un rango mayor de sonidos.

Carmen Aub busca “ayuda”

Carmen Aub confesó que, luego de conocer el diagnóstico de Lu, ella e Iván se cuestionaron cómo iban a hacer para “pagar todo” lo que gastarían, incluyendo la realización de estudios.

En esa misma línea, ahora la estrella de telenovelas comparte que se irán a vivir a Estados Unidos, motivados por encontrar la mejor atención para su retoño.

“Nos vamos a tener que mudar a Nueva York, porque allá está el tema de los seguros [médicos], toda la ayuda que podamos conseguir”, contó a TVNotas.

La también presentadora aseveró que dicha decisión significa “empezar a hacer planes para sacar un mejor futuro” para la nena.

Sin embargo, ese cambio igualmente implica un desafío en el aspecto financiero, por lo que ambos requieren algún sustento.

“Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esa ayuda”, admitió la artista.

“Por supuesto que estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero aún así no es como que yo tenga la vida resuelta y se sobra”, agregó.

Aub aceptó que “tampoco quisiera estar viviendo esto”, pese a que tiene la oportunidad de poderle dar a Lu “lo mejor y hacer esta mudanza, para buscar ayuda del gobierno”.

Bebé de Carmen Aub deberá tomar terapia

Hablando de cómo está Lu, Carmen Aub puntualizó que ella ya utiliza audífonos que le permiten acceder al 55-60 % de los sonidos, en lugar del 30 % que oye naturalmente.

“Ya tiene acceso a algunas palabras, lo cual es importante para poder darle el lenguaje lo antes posible, el acceso al sonido para desarrollarlo”, explicó.