Carmen Aub Carmen Aub confiesa que “no podía dejar de llorar” tras saber que su hija nació con sodera La actriz se sinceró sobre cómo fue para ella recibir la noticia de que su pequeñita tiene pérdida auditiva de moderada a severa. La artista compartió, además, una feliz noticia.



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Video Carmen Aub revela cómo descubrió que su hija nació con sordera

Carmen Aub abrió su corazón para hablar de su hija Lu, quien nació con problemas de audición, hecho que ni ella ni su esposo, Iván Sikic, esperaban.

La actriz de Regalo de Amor reveló la condición de su pequeña en septiembre de 2025, asegurando que esta “se enfrenta a un silencio que no pidió”.

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Carmen Aub confiesa que “no podía dejar de llorar” tras conocer el diagnóstico de Lu

A poco tiempo de que Lu llegara a este mundo, la felicidad que atravesaban Carmen Aub e Iván Sikic resultó afectada porque su retoño no pasó la prueba conocida como tamiz auditivo.

Al respecto, la artista recordó en entrevista con People en Español qué sucedió cuando los médicos determinaron que su bebé no escucha.

“Después de otro examen que también falla, le hacen uno más profundo y nos confirman un diagnóstico de pérdida auditiva de moderada a severa”, contó.

La estrella de telenovelas compartió que, entonces, lo primero que la invadieron fueron las dudas: “¿Cómo me voy a comunicar con mi hija? ¿Esto qué significa?”.

En medio de la incertidumbre, los sentimientos la invadieron: “Y pues sí, la verdad es que uno pasa por muchos procesos, el enojo, la negación”.

“Yo me acuerdo que esa primera semana no podía dejar de llorar. Hablaba con Iván y le decía: ‘Con esto no puedo’”, confesó.

“Yo me considero una mujer muy fuerte, resiliente, adaptativa y echada para adelante; a las cosas difíciles de la vida les doy la vuelta, pero esto no… no voy a poder. Voy a ser la peor mamá”, añadió.

Carmen Aub hace lo posible para apoyar a Lu

Después de haber superado las inseguridades iniciales, Carmen Aub puso ‘manos en acción’ e investigó sobre la sordera de Lu.

Junto con su marido, ella se mudó de Miami a Nueva York, donde su nenita podrá acceder a terapias, una cirugía y apoyo especializado.

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Actualmente, la primogénita de la intérprete utiliza audífonos, ‘hearing aids’, los cuales amplifican el sonido y le permiten escuchar diversos ruidos, la voz de las personas.

Hace poco, la pareja recibió la increíble noticia de que Lu es candidata a un implante coclear, el cual le pondrán por medio de una operación.