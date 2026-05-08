Famosos Cantante de ‘Total Eclipse Of The Heart’ es inducida a coma: reportan su estado “muy delicado” La artista Bonnie Tyler está recibiendo la ayuda médica necesaria para recuperarse de una reciente cirugía intestinal de urgencia. Sin embargo, su condición presuntamente ha empeorado.



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Bonnie Tyler, intérprete de grandes éxitos como ‘Total Eclipse Of The Heart’ y ‘Holding Out For A Hero’, ha sido inducida a un coma.

Un portavoz de la cantante galesa detalló a The Guardian que los médicos de esta le realizaron el procedimiento “para ayudarla en su recuperación” a días de que fuera sometida a una “cirugía intestinal de urgencia”.

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“Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten su privacidad en estos momentos tan difíciles, por favor. Emitiremos un nuevo comunicado en cuanto podamos”, comentó el vocero.

¿Cuál es el estado de salud de Bonnie Tyler?

La noticia de la operación a Bonnie Tyler la confirmaron el miércoles 6 de mayo mediante una publicación en su Instagram.

Se puntualizó que la intervención se llevó a cabo por doctores “en un hospital de Faro”, en Portugal, donde ella tiene una casa, y que “salió bien”, por lo que ella se encontraba sanando.

No obstante, ahora, Deadline reporta que medios de comunicación locales exponen que el estado de la cantautora se mantiene “muy reservado”.

La BBC y el diario Correio da Manha, retoma, señalaron que la condición de Tyler se agravó el jueves 7, estando “muy delicada”, y que “se encuentra conectada a un respirador”.

Bonnie Tyler tiene previsto un ‘tour’

Bonnie Tyler, reconocida por su voz ronca, tiene previsto realizar una gira por Europa a finales de este año para conmemorar los 50 años del lanzamiento de su ‘hit’ de 1976, ‘Lost In France’.

Además, ella actuaría en Malta y Alemania a finales de este mes, y su próximo ‘tour’ incluye shows en todo el Reino Unido, así como en Austria, Hungría, Turquía y Rumania.