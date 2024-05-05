Hijo menor del 'Canelo' reaparece en Las Vegas y así luce a sus 5 años: quiere ser boxeador

Video Así es la excéntrica y lujosa vida de la hija menor del 'Canelo': vestidos de diseñador y bolsos de 50 mil USD

Saúl Abdiel, el hijo menor de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y único varón de sus cuatro retoños, reapareció este fin de semana para apoyar a su famoso padre en el triunfo que tuvo en Las Vegas contra Jaime Munguía.

El boxeador jaliscience tuvo al niño, de 5 años, con Nelda Sepúlveda, con quien el boxeador sostuvo una breve relación.

Así apoya hijo menor del ‘Canelo’ a su papá

A través de fotos que el deportista compartió en Instagram quedó constancia de que su hijo menor fue parte de los invitados de su familia que acudieron a apoyarlo en la pelea que sostuvo para defender sus cuatro cetros mundiales en la división súper mediana.

A Saúl Abdiel se le vio emocionarse hasta los gritos desde las gradas al ver pelear a su famoso padre.

Saúl Abdiel, el hijo de Saúl 'Canelo' Álvarez, así apoyó a su padre en la pelea contra Jaime Munguía la noche de este 4 de mayo en Las Vegas. Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram



También se tomó fotos al lado de su media hermana, María Fernanda, y el cantante Peso Pluma cuando el artista pasó a saludar al boxeador en el vestidor.

El hijo del 'Canelo' parecía estar feliz al saludar e Peso Pluma. Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram



Es más frecuente ver públicamente al 'Canelo' con su hija 'Mafer', de 6 años, a quien tuvo con su actual esposa Fernanda Gómez.

También suele aparecer más seguido con Emily Cinnamon, la hija mayor de 17 años. A ella la tuvo con Karen Beltrán.

El hijo del 'Canelo' posó junto a su media hermana María Fernanda para ser fotografiado con Peso Pluma en el vestidor de su padre antes de la pelea. Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram

Saúl Abdiel quiere seguir los pasos del ‘Canelo’

El menor de los hijos del boxeador ha dado muestras de querer seguir los pasos del pugilista.

En un video que circula en redes sociales grabado este fin de semana, aparece el niño y alguien le pregunta "con qué pegada va a ganar" su padre.

"¡Upper!", contesta emocionado mientras simula el golpe ante la cámara.

El hijo del 'Canelo' dijo en un video que circula en redes sociales que su papá ganaría la pelea con un "upper". Imagen PakyBoxing/Instagram



" Dice que quiere ser boxeador. Me gustaría que le gustara otra cosa, pero si al final le gusta el boxeo pues ¿qué podemos hacer? Ya veremos, está chico", dijo 'El Canelo' sobre su hijo a Showtime Sports el 29 de octubre de 2021.

El deportista ya se ha dejado ver en algunas ocasiones con el niño practicando y simulando algunos golpes sobre el ring.

'El Canelo' también tiene otra hija, Mía Ener, a quien concibió con la modelo Valeria Quiroz. Sin embargo, es la menos conocida de los retoños del pugilista.