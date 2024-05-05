Hijos de famosos

Hijo menor del 'Canelo' reaparece en Las Vegas y así luce a sus 5 años: quiere ser boxeador

Saúl ‘El Canelo’ Álvarez ganó la pelea que sostuvo contra Jaime Munguía la noche de este sábado 4 de mayo en Las Vegas. Ahí fue apoyado por parte de su familia entre quienes destacó Saúl Abdiel, el menor de sus hijos, y que quiere ser boxeador.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Así es la excéntrica y lujosa vida de la hija menor del 'Canelo': vestidos de diseñador y bolsos de 50 mil USD

Saúl Abdiel, el hijo menor de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y único varón de sus cuatro retoños, reapareció este fin de semana para apoyar a su famoso padre en el triunfo que tuvo en Las Vegas contra Jaime Munguía.

El boxeador jaliscience tuvo al niño, de 5 años, con Nelda Sepúlveda, con quien el boxeador sostuvo una breve relación.

PUBLICIDAD

Así apoya hijo menor del ‘Canelo’ a su papá

A través de fotos que el deportista compartió en Instagram quedó constancia de que su hijo menor fue parte de los invitados de su familia que acudieron a apoyarlo en la pelea que sostuvo para defender sus cuatro cetros mundiales en la división súper mediana.

A Saúl Abdiel se le vio emocionarse hasta los gritos desde las gradas al ver pelear a su famoso padre.

Saúl Abdiel, el hijo de Saúl 'Canelo' Álvarez, así apoyó a su padre en la pelea contra Jaime Munguía la noche de este 4 de mayo en Las Vegas.
Saúl Abdiel, el hijo de Saúl 'Canelo' Álvarez, así apoyó a su padre en la pelea contra Jaime Munguía la noche de este 4 de mayo en Las Vegas.
Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram

Más sobre Saúl 'Canelo' Álvarez

Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión
0:46

Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión

Univision Famosos
‘Canelo’ y su esposa revelan nombre de su bebé durante ‘baby shower’: así fue la celebración
0:46

‘Canelo’ y su esposa revelan nombre de su bebé durante ‘baby shower’: así fue la celebración

Univision Famosos
Esposa de ‘Canelo’ Álvarez muestra su pancita de embarazo en medio del desierto: así luce
1 mins

Esposa de ‘Canelo’ Álvarez muestra su pancita de embarazo en medio del desierto: así luce

Univision Famosos
Luis R. Conríquez responde si ‘El Canelo’ le vendió un lujoso auto robado
1:00

Luis R. Conríquez responde si ‘El Canelo’ le vendió un lujoso auto robado

Univision Famosos
Hija de 'El Canelo' celebra primer aniversario con su novio con cena romántica frente a enorme pecera
1:22

Hija de 'El Canelo' celebra primer aniversario con su novio con cena romántica frente a enorme pecera

Univision Famosos
Hija mayor del ‘Canelo’ se lleva al novio a la pelea de su papá: así se dejó ver el yerno del boxeador
1:15

Hija mayor del ‘Canelo’ se lleva al novio a la pelea de su papá: así se dejó ver el yerno del boxeador

Univision Famosos
Pelea del Canelo: Luis R. Conriquez le canta, Majo interpreta el himno y su hija cautiva como princesa
1 mins

Pelea del Canelo: Luis R. Conriquez le canta, Majo interpreta el himno y su hija cautiva como princesa

Univision Famosos
Saúl 'Canelo' Álvarez no escatima en lujos: así es la vida que le da a sus hijos
17 fotos

Saúl 'Canelo' Álvarez no escatima en lujos: así es la vida que le da a sus hijos

Univision Famosos
Esposa del ‘Canelo’ presume por primera vez pancita de embarazo de su segundo bebé: él suma 5 hijos
1:18

Esposa del ‘Canelo’ presume por primera vez pancita de embarazo de su segundo bebé: él suma 5 hijos

Univision Famosos
Actriz de El Maleficio aclara si anduvo con ‘Canelo’ tras rumores de infidelidad a su esposa
1:04

Actriz de El Maleficio aclara si anduvo con ‘Canelo’ tras rumores de infidelidad a su esposa

Univision Famosos


También se tomó fotos al lado de su media hermana, María Fernanda, y el cantante Peso Pluma cuando el artista pasó a saludar al boxeador en el vestidor.

El hijo del 'Canelo' parecía estar feliz al saludar e Peso Pluma.
El hijo del 'Canelo' parecía estar feliz al saludar e Peso Pluma.
Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram


Es más frecuente ver públicamente al 'Canelo' con su hija 'Mafer', de 6 años, a quien tuvo con su actual esposa Fernanda Gómez.

También suele aparecer más seguido con Emily Cinnamon, la hija mayor de 17 años. A ella la tuvo con Karen Beltrán.

El hijo del 'Canelo' posó junto a su media hermana María Fernanda para ser fotografiado con Peso Pluma en el vestidor de su padre antes de la pelea.
El hijo del 'Canelo' posó junto a su media hermana María Fernanda para ser fotografiado con Peso Pluma en el vestidor de su padre antes de la pelea.
Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram

Saúl Abdiel quiere seguir los pasos del ‘Canelo’

El menor de los hijos del boxeador ha dado muestras de querer seguir los pasos del pugilista.

En un video que circula en redes sociales grabado este fin de semana, aparece el niño y alguien le pregunta "con qué pegada va a ganar" su padre.

"¡Upper!", contesta emocionado mientras simula el golpe ante la cámara.

El hijo del 'Canelo' dijo en un video que circula en redes sociales que su papá ganaría la pelea con un "upper".
El hijo del 'Canelo' dijo en un video que circula en redes sociales que su papá ganaría la pelea con un "upper".
Imagen PakyBoxing/Instagram


" Dice que quiere ser boxeador. Me gustaría que le gustara otra cosa, pero si al final le gusta el boxeo pues ¿qué podemos hacer? Ya veremos, está chico", dijo 'El Canelo' sobre su hijo a Showtime Sports el 29 de octubre de 2021.

El deportista ya se ha dejado ver en algunas ocasiones con el niño practicando y simulando algunos golpes sobre el ring.

'El Canelo' también tiene otra hija, Mía Ener, a quien concibió con la modelo Valeria Quiroz. Sin embargo, es la menos conocida de los retoños del pugilista.

Video Circulan imágenes del festejo que el 'Canelo' Álvarez realizó por el primer año de su hijo Saúl Abdiel
Relacionados:
Hijos de famososPapás famososCanelo vs. Munguía FamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD