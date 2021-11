"No pasa nada si lloras": Canelo le enseñó una importante lección a su hijo en el ring

Además de ser un talentoso y exitoso boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es papá de cuatro hijos: tres niñas, Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda, y un niño, Saúl Abdiel, a quienes les ha concedido una vida llena de lujos y grandes momentos.

Más allá de volar en avión privado, tener fiestas espectaculares y más, sus hijos también reciben amor y profundos consejos de su papá como el que recientemente le dedicó a su hijo Saúl Abdiel, quien cumplió tres años en septiembre de 2021.

"No pasa nada si lloras": Canelo le enseñó una importante lección a su hijo Saúl



Durante uno de sus entrenamientos documentados por Showtime Sports, Canelo tuvo la oportunidad de ser acompañado por Saúl Abdiel, quien mostró sus habilidades de boxeo en el ring.

Después de compartir un par de golpes con su papá en el ring, Saúl Abdiel experimentó una caída fuera de cámara. Tras este momento, el pequeñito advirtió que a pesar de caerse no lloró.

Este comentario provocó que uno de los compañeros de Canelo expresara “¿Te caíste y no lloraste? Es que eres boxeador. Los boxeadores no lloran”.

No obstante, ante esto, Canelo Álvarez se apresuró a aclararle a su hijo que “no pasa nada si lloras”, comentario que expresó más de una vez para dejarle en claro a Saúl que está bien llorar.

"Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele o algo, no pasa nada si lloras, ¿ok?. Muchas veces tienes que sacarlo llorando. No pasa nada que llores. No importa…. Si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores. No pasa nada"



Este reconfortante consejo lo expresó Canelo mientras le dedicaba cariños en la frente y cabeza a su pequeñito, quien tiene el gran deseo de seguir los pasos de su papá, cosa que no emociona mucho al boxeador, según reveló en este mismo video publicado por Showtime Sports el 29 de octubre de 2021.

"Dice que quiere ser boxeador… Me gustaría que le gustara otra cosa pero si al final le gusta el boxeo pues ¿qué podemos hacer? Ya veremos, está chico"