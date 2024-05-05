Hijas y esposa de 'El Canelo' presumen lujosos 'outfits' en Las Vegas: así apoyaron al boxeador

Video La hija menor de 'Canelo', Mafer, es toda una fashionista: así derrocha elegancia con increíbles looks

La esposa de Saúl 'Canelo' Álvarez, Fernanda Gómez, y María Fernanda, la hija de 6 años que tienen en común, aparecieron juntas para apoyar al boxeador en la pelea que tuvo contra Jaime Munguía la noche de este 4 de mayo en Las Vegas, a quien venció por voto unánime.

Así lucieron las hijas de ‘El Canelo’ en Las Vegas

Fernanda Gómez publicó varias fotos en Instagram en las que apareció junto a su hija María Fernanda y 'El Canelo'.

"¡Estamos listos!", escribió en la publicación que hizo previa a la pelea y en donde dejó ver que se pusieron 'outfits' Dolce Gabbana a juego con las prendas que usó el deportista.

Fernanda Gómez, esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y María Fernanda, la hija que tienen juntos, acompañaron al boxeador en Las Vegas con 'outfits' a juego de los de él de la firma Dolce Gabbana. Imagen Fernanda Gómez/Instagram



Esposa e hija estaban felices al lado de él y los tres vistieron piezas de la afamada casa italiana.

'Canelo' tuvo el apoyo de su esposa e hija. Imagen Fernanda Gómez/Instagram



No es la primera ocasión en la que el boxeador y su familia se inclinan por esa marca. De hecho, parece ser una de las favoritas de Fernanda Gómez, pues varias veces se la ha visto con looks de esa firma.

Así presumió Fernanda Gómez sus lujosos atuendos. Imagen Fernanda Gómez/Instagram



Además, en junio de 2023, Domenico Dolce y Stefano Gabbana realizaron una fiesta en honor al 'Canelo' luego de la presentación de la colección Primavera-Verano 2024, de acuerdo con una reseña de la revista Caras.

Momentos antes de la pelea, 'Canelo' le dio un beso a su esposa. Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram



Tras la pelea, la esposa del boxeador apareció junto a él con un vestido en color tinto, mientras que la niña traía una exclusiva bata de boxeo como la de su padre, confeccionada por la marca Sofias Closet.

Durante y tras la pelea, Fernanda Gómez lució este vestido tinto. Imagen Fernanda Gómez/Instagram



"Cuando yo nací, ya se había repartido el miedo", se leía en la parte de atrás de la prenda.

María Fernanda, la hija menor de 'El Canelo', lució una bata de boxeo como la de su papá. Imagen Fernanda Gómez/Instagram y Sofias Closet/Instagram



Fernanda Gómez está casada con el jalisciense desde mayo de 2021 luego de una lujosa boda religiosa que se realizó en Guadalajara.

Hija mayor de ‘El Canelo’ también se hace presente

Emily Cinnamon, la hija mayor de 17 años del boxeador, también apareció en la T Mobile Arena de Las Vegas para apoyar a su padre.

La jovencita también lució prendas Dolce Gabbana y durante la pelea apareció con un vestido negro.

Emily Cinnamon, la hija mayor del boxeador, también estuvo en Las Vegas para verlo ganar. Imagen Emily Cinnamon Álvarez/Instagram



Momentos previos a la pelea, abrazó de manera muy cariñosa a su padre y después del triunfo festejó a lo grande al lado de varios famosos que también acudieron a ver pelear al 'Canelo' como Peso Pluma y Eduin Caz.

Emily Cinnamon se tomó fotos junto a Peso Pluma y Eduin Caz, quienes estuvieron presentes en la pelea. Imagen Emily Cinnamon/Instagram



Emily Cinnamon es producto de la relación que tuvo su padre con Karen Beltrán.

Reaparece hijo de ‘El Canelo’

Saúl Abdiel , el único hijo varón del jalisciense, también viajó a Las Vegas para apoyar a su padre. La madre del niño de 5 años es Nelda Sepúlveda, con quien el boxeador tuvo una breve relación.

Saúl Abdiel, el hijo menor de 'El Canelo', estuvo muy emocionado al apoyar a su papá. Imagen Saúl 'El Canelo' Álvarez/Instagram



El niño posó junto a su media hermana María Fernanda y con Peso Pluma cuando el cantante de corridos tumbados pasó al vestidor a saludar al campeón.

'El Canelo' también tiene otra hija, Mía Ener, a quien concibió con la modelo Valeria Quiroz. Sin embargo, es la menos conocida de los retoños del pugilista.