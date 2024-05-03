Hijos de Canelo Álvarez disfrutan de la fortuna de su padre: así es su lujosa vida

Video La hija menor de 'Canelo', Mafer, es toda una fashionista: así derrocha elegancia con increíbles looks

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha acumulado una fortuna de más de 250 millones de dólares gracias a su exitosa carrera como boxeador. Esta riqueza le ha permitido brindar a sus cuatro hijos una vida llena de lujos.

Prueba de ello son las costosas fiestas de cumpleaños que organiza para sus cuatro hijos, Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel, cada año.

La lujosa vida de los 4 hijos de Canelo

A través de las redes sociales, la hija mayor de Canelo, Emily Álvarez, muestra los privilegios que disfruta: atuendos de diseñador, viajes alrededor del mundo y clases de equitación.

La extravagante fiesta de XV años de Emily en 2022 fue ampliamente comentada, no solo por los vestidos de diseñador que lució, sino también por la considerable cantidad de dinero que su padre gastó en ella.

María Fernanda, la hija menor del campeón mundial, también lleva atuendos de importantes firmas y viaja en aviones privados junto a sus padres. Sus fiestas de cumpleaños son igualmente lujosas.

Saúl Adiel, el único hijo varón el pugilista, sigue los pasos de su padre al usar ropa de diseñador como Dolce & Gabbana. En 2021, su padre organizó una fiesta temática de feria llamada ‘Adiel World’, que se hizo famosa en las redes sociales.

