¿'Canelo' Álvarez ya convive con el novio de su hija? Revelan fotos ‘paseando’ con su yerno

Video "Lo mejor que me pudo pasar hace XV años": Saúl 'El Canelo' Álvarez celebró a su hija con un regalo enorme

Emily Álvarez hizo pública su relación con Jaziel Avilez el pasado 3 de junio. A través de varias fotografías donde se dejaron ver en apasionado beso, los jóvenes habrían revelado que llevarían apenas un mes de noviazgo.

“01-05-24. La mujer de mis sueños E, te amo”, escribió el cantante de regional mexicano en Instagram. “Te amo, me haces feliz”, le respondió ella.

PUBLICIDAD

Casi una semana después, surgieron fotografías en las que se puede ver a la joven pareja paseando con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una famosa plaza comercial de Guadalajara, México.

Emily Álvarez y Jaziel Avilez aparecen tomados de la mano en plaza comercial a días de anunciar noviazgo. Imagen Reina Venenosa / Instagram



Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’, donde se puede ver a Emily y Jaziel tomados de la mano, mientras que en una siguiente toma aparece el boxeador mexicano portando gorra una blanca ante la mirada de sus fans que buscaban tener una foto con él.

“El día de ayer, se dejó ver Canelo Álvarez, su hija Emily y su yerno Jaziel en Andares, esto nos confirma que Canelo autoriza esta relación a sabiendas que Jaziel tiene 24 años y Emily 16 años”, dice la publicación del 10 de junio.

Saúl 'Canelo' Álvarez se encontraba en la misma plaza que su hija y su novio. Imagen Reina Venenosa / Instagram

¿Quién es Jaziel Avilez, novio de la hija de Canelo Álvarez?

Jaziel Avilez nació en Casas Grandes, Chihuahua, México, el 28 de enero de 2000. Su debut en la música ocurrió a los 5 años, pero fue en 2016 cuando lanzó ‘Mi Origen’, su primer álbum.

El cantante ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Grupo Clasificado y Titanes de Durango. Algunos de sus éxitos son ‘Ando enfocado’, ‘M.L.P”, “Mi canción” y “Blindado El Carro”.