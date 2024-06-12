¿'Canelo' Álvarez ya convive con el novio de su hija? Revelan fotos ‘paseando’ con su yerno
Emily Álvarez y Jaziel Avilez dieron a conocer su relación el 3 de junio. La joven, quien se dejó ver en apasionado beso con el cantante de regional mexicano, llevaría apenas un mes de noviazgo con él.
Emily Álvarez hizo pública su relación con Jaziel Avilez el pasado 3 de junio. A través de varias fotografías donde se dejaron ver en apasionado beso, los jóvenes habrían revelado que llevarían apenas un mes de noviazgo.
“01-05-24. La mujer de mis sueños E, te amo”, escribió el cantante de regional mexicano en Instagram. “Te amo, me haces feliz”, le respondió ella.
Casi una semana después, surgieron fotografías en las que se puede ver a la joven pareja paseando con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una famosa plaza comercial de Guadalajara, México.
Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’, donde se puede ver a Emily y Jaziel tomados de la mano, mientras que en una siguiente toma aparece el boxeador mexicano portando gorra una blanca ante la mirada de sus fans que buscaban tener una foto con él.
“El día de ayer, se dejó ver Canelo Álvarez, su hija Emily y su yerno Jaziel en Andares, esto nos confirma que Canelo autoriza esta relación a sabiendas que Jaziel tiene 24 años y Emily 16 años”, dice la publicación del 10 de junio.
¿Quién es Jaziel Avilez, novio de la hija de Canelo Álvarez?
Jaziel Avilez nació en Casas Grandes, Chihuahua, México, el 28 de enero de 2000. Su debut en la música ocurrió a los 5 años, pero fue en 2016 cuando lanzó ‘Mi Origen’, su primer álbum.
El cantante ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Grupo Clasificado y Titanes de Durango. Algunos de sus éxitos son ‘Ando enfocado’, ‘M.L.P”, “Mi canción” y “Blindado El Carro”.