Hijos de famosos

¿'Canelo' Álvarez ya convive con el novio de su hija? Revelan fotos ‘paseando’ con su yerno

Emily Álvarez y Jaziel Avilez dieron a conocer su relación el 3 de junio. La joven, quien se dejó ver en apasionado beso con el cantante de regional mexicano, llevaría apenas un mes de noviazgo con él.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video "Lo mejor que me pudo pasar hace XV años": Saúl 'El Canelo' Álvarez celebró a su hija con un regalo enorme

Emily Álvarez hizo pública su relación con Jaziel Avilez el pasado 3 de junio. A través de varias fotografías donde se dejaron ver en apasionado beso, los jóvenes habrían revelado que llevarían apenas un mes de noviazgo.

“01-05-24. La mujer de mis sueños E, te amo”, escribió el cantante de regional mexicano en Instagram. “Te amo, me haces feliz”, le respondió ella.

PUBLICIDAD

Casi una semana después, surgieron fotografías en las que se puede ver a la joven pareja paseando con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una famosa plaza comercial de Guadalajara, México.

Emily Álvarez y Jaziel Avilez aparecen tomados de la mano en plaza comercial a días de anunciar noviazgo.
Emily Álvarez y Jaziel Avilez aparecen tomados de la mano en plaza comercial a días de anunciar noviazgo.
Imagen Reina Venenosa / Instagram

Más sobre Saúl 'Canelo' Álvarez

Novio de la hija del ‘Canelo’ reaparece y así le echa porras a su ‘suegro’ tras derrota
0:54

Novio de la hija del ‘Canelo’ reaparece y así le echa porras a su ‘suegro’ tras derrota

Univision Famosos
Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto
2 mins

Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto

Univision Famosos
‘Canelo’ Álvarez habla sobre el novio de su hija y qué siente ser suegro
0:59

‘Canelo’ Álvarez habla sobre el novio de su hija y qué siente ser suegro

Univision Famosos
Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión
0:46

Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión

Univision Famosos
‘Canelo’ y su esposa revelan nombre de su bebé durante ‘baby shower’: así fue la celebración
0:46

‘Canelo’ y su esposa revelan nombre de su bebé durante ‘baby shower’: así fue la celebración

Univision Famosos
Esposa de ‘Canelo’ Álvarez muestra su pancita de embarazo en medio del desierto: así luce
1 mins

Esposa de ‘Canelo’ Álvarez muestra su pancita de embarazo en medio del desierto: así luce

Univision Famosos
Luis R. Conríquez responde si ‘El Canelo’ le vendió un lujoso auto robado
1:00

Luis R. Conríquez responde si ‘El Canelo’ le vendió un lujoso auto robado

Univision Famosos
Hija de 'El Canelo' celebra primer aniversario con su novio con cena romántica frente a enorme pecera
1:22

Hija de 'El Canelo' celebra primer aniversario con su novio con cena romántica frente a enorme pecera

Univision Famosos
Hija mayor del ‘Canelo’ se lleva al novio a la pelea de su papá: así se dejó ver el yerno del boxeador
1:15

Hija mayor del ‘Canelo’ se lleva al novio a la pelea de su papá: así se dejó ver el yerno del boxeador

Univision Famosos
Pelea del Canelo: Luis R. Conriquez le canta, Majo interpreta el himno y su hija cautiva como princesa
1 mins

Pelea del Canelo: Luis R. Conriquez le canta, Majo interpreta el himno y su hija cautiva como princesa

Univision Famosos


Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram ‘Reina Venenosa’, donde se puede ver a Emily y Jaziel tomados de la mano, mientras que en una siguiente toma aparece el boxeador mexicano portando gorra una blanca ante la mirada de sus fans que buscaban tener una foto con él.

“El día de ayer, se dejó ver Canelo Álvarez, su hija Emily y su yerno Jaziel en Andares, esto nos confirma que Canelo autoriza esta relación a sabiendas que Jaziel tiene 24 años y Emily 16 años”, dice la publicación del 10 de junio.

Saúl 'Canelo' Álvarez se encontraba en la misma plaza que su hija y su novio.
Saúl 'Canelo' Álvarez se encontraba en la misma plaza que su hija y su novio.
Imagen Reina Venenosa / Instagram

¿Quién es Jaziel Avilez, novio de la hija de Canelo Álvarez?

Jaziel Avilez nació en Casas Grandes, Chihuahua, México, el 28 de enero de 2000. Su debut en la música ocurrió a los 5 años, pero fue en 2016 cuando lanzó ‘Mi Origen’, su primer álbum.

El cantante ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Grupo Clasificado y Titanes de Durango. Algunos de sus éxitos son ‘Ando enfocado’, ‘M.L.P”, “Mi canción” y “Blindado El Carro”.

Hija de Canelo Álvarez de la mano de Jaziel Avilez.
Hija de Canelo Álvarez de la mano de Jaziel Avilez.
Imagen Jaziel Avilez / Instagram
Relacionados:
Hijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD