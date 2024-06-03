¿’Canelo’ ya es suegro?: su hija mayor se deja ver en apasionado beso en la boca con este joven cantante

Video "Lo mejor que me pudo pasar hace XV años": Saúl 'El Canelo' Álvarez celebró a su hija con un regalo enorme

Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría haber debutado como suegro a sus 33 años. Emily Álvarez, su hija mayor, habría comenzado una relación con el cantante Jaziel Avilez, con quien se dejó ver en apasionado beso en la boca en un par de fotografías.

Las imágenes fueron difundidas desde la cuenta de Instagram del cantante de regional mexicano, quien en su misma publicación habría dejado entre ver que llevaría apenas un mes de noviazgo con Emily.

“01-05-24. La mujer de mis sueños E, te amo”, escribió el intérprete de 24 años, este 3 de junio.

“Te amo, me haces feliz”, respondió la hija de Canelo Álvarez al pie de la imagen.

Minutos después, la joven de 18 años compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto al cantante, en la cual se limitó a escribir nuevamente “te amo”.

¿Quién es Jaziel Avilez, novio de la hija de ‘Canelo’ Álvarez?

Jaziel Avilez nació en Casas Grandes, Chihuahua, México, el 28 de enero de 2000. Su debut en la música ocurrió a los 5 años, pero fue en 2016 cuando lanzó ‘Mi Origen’, su primer álbum.

El cantante ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Grupo Clasificado y Titanes de Durango. Algunos de sus éxitos son ‘Ando enfocado’, ‘M.L.P”, “Mi canción” y “Blindado El Carro”.