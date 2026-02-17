Hijos de famosos Hija de ‘El Canelo’ vuelve como modelo: él no pudo acompañarla, pero su novio estuvo con ella Emily, la primogénita del boxeador, desfiló para una importante firma de diseños. En un día tan importante, el boxeador no estuvo presente. Sin embargo, ella contó con el apoyo de su pareja, el cantante Jaziel Avilez.



'Canelo' sorprende abrazado con el novio de su hija en la espectacular fiesta de 'cumple' de ella

Emily, la hija mayor de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, volvió como modelo, a sus 18 años, durante la Semana de la Moda de Nueva York.

La adolescente desfiló una creación del diseñador Alonso Máximo, la noche del 13 de febrero en The Edison Ballroom, de ‘La Gran Manzana’.

Emily, hija de 'El Canelo', debuta como modelo. Imagen El Gordo y La Flaca



Ella debutó hace tres años, a sus 15, en una pasarela como parte de los festejos de los 200 años de una fundación en el estado de Jalisco.

Hija mayor de ‘El Canelo’ debuta como modelo ante el apoyo de su novio

En entrevista exclusiva con El Gordo y La Flaca, Emily reveló la razón por la que aceptó modelar para la prestigiosa firma.

“Creo que, como una vez anteriormente lo dije, no me cierro las puertas de nada. No es mi vida esto, pero es una oportunidad y por qué no tomarla”, explicó.

Además, compartió qué le dijo su famoso padre, ‘El Canelo’, cuando supo que lo haría: “Que lo hiciera con mucha conciencia, siempre”.

Aunque el boxeador no pudo estar a su lado en tan significativo momento, Emily sí contó con el apoyo de su mamá, Karen Beltrán, y de su novio, Jaziel Avilez.

“Muy contento él de estar aquí acompañándome y yo también, de que me apoye en todas mis locuras”, aseveró.

“Un día muy especial. Aquí vinimos a apoyarla”, comentó, por su parte, el cantante de música regional mexicana.

Beltrán, entre tanto, mencionó que su yerno “no deja nunca” a su retoño: “Está siempre apoyándola. [Está] demasiado [enamorado], diría yo”.

‘El Canelo’ habló con el novio de su hija

Si bien, Emily recalcó que su papá no “se puso celoso” al darse cuenta de que ya tenía pareja pues “vamos creciendo y son las etapas”, sí conversó con su yerno.

El propio Jaziel Avilez contó qué pasó: “Tuvimos una plática de papá a alguien que está empezando a andar con su hija”.

“Siempre va a ser una plática seria y mucho respeto. El señor siempre ha sido muy respetuoso, igual yo le tengo mucho respeto, mucha admiración”, sumó.