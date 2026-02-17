Hijos de famosos

Hija de ‘El Canelo’ vuelve como modelo: él no pudo acompañarla, pero su novio estuvo con ella

Emily, la primogénita del boxeador, desfiló para una importante firma de diseños. En un día tan importante, el boxeador no estuvo presente. Sin embargo, ella contó con el apoyo de su pareja, el cantante Jaziel Avilez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ‘Canelo’ sorprende abrazado con el novio de su hija en la espectacular fiesta de ‘cumple’ de ella 

Emily, la hija mayor de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, volvió como modelo, a sus 18 años, durante la Semana de la Moda de Nueva York.

La adolescente desfiló una creación del diseñador Alonso Máximo, la noche del 13 de febrero en The Edison Ballroom, de ‘La Gran Manzana’.

Emily, hija de 'El Canelo', debuta como modelo.
Emily, hija de 'El Canelo', debuta como modelo.
Imagen El Gordo y La Flaca


Ella debutó hace tres años, a sus 15, en una pasarela como parte de los festejos de los 200 años de una fundación en el estado de Jalisco.

PUBLICIDAD

Hija mayor de ‘El Canelo’ debuta como modelo ante el apoyo de su novio

Más sobre Saúl 'Canelo' Álvarez

‘Canelo’ sorprende abrazado con el novio de su hija en la espectacular fiesta de ‘cumple’ de ella 
0:59

‘Canelo’ sorprende abrazado con el novio de su hija en la espectacular fiesta de ‘cumple’ de ella 

Univision Famosos
Novio de la hija del ‘Canelo’ reaparece y así le echa porras a su ‘suegro’ tras derrota
0:54

Novio de la hija del ‘Canelo’ reaparece y así le echa porras a su ‘suegro’ tras derrota

Univision Famosos
Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto
2 mins

Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto

Univision Famosos
‘Canelo’ Álvarez habla sobre el novio de su hija y qué siente ser suegro
0:59

‘Canelo’ Álvarez habla sobre el novio de su hija y qué siente ser suegro

Univision Famosos
Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión
0:46

Primeras imágenes de la nueva bebé del ‘Canelo’ y su esposa: él ya es papá por quinta ocasión

Univision Famosos
‘Canelo’ y su esposa revelan nombre de su bebé durante ‘baby shower’: así fue la celebración
0:46

‘Canelo’ y su esposa revelan nombre de su bebé durante ‘baby shower’: así fue la celebración

Univision Famosos
Esposa de ‘Canelo’ Álvarez muestra su pancita de embarazo en medio del desierto: así luce
1 mins

Esposa de ‘Canelo’ Álvarez muestra su pancita de embarazo en medio del desierto: así luce

Univision Famosos
Luis R. Conríquez responde si ‘El Canelo’ le vendió un lujoso auto robado
1:00

Luis R. Conríquez responde si ‘El Canelo’ le vendió un lujoso auto robado

Univision Famosos
Hija de 'El Canelo' celebra primer aniversario con su novio con cena romántica frente a enorme pecera
1:22

Hija de 'El Canelo' celebra primer aniversario con su novio con cena romántica frente a enorme pecera

Univision Famosos
Hija mayor del ‘Canelo’ se lleva al novio a la pelea de su papá: así se dejó ver el yerno del boxeador
1:15

Hija mayor del ‘Canelo’ se lleva al novio a la pelea de su papá: así se dejó ver el yerno del boxeador

Univision Famosos

En entrevista exclusiva con El Gordo y La Flaca, Emily reveló la razón por la que aceptó modelar para la prestigiosa firma.

“Creo que, como una vez anteriormente lo dije, no me cierro las puertas de nada. No es mi vida esto, pero es una oportunidad y por qué no tomarla”, explicó.

Además, compartió qué le dijo su famoso padre, ‘El Canelo’, cuando supo que lo haría: “Que lo hiciera con mucha conciencia, siempre”.

Aunque el boxeador no pudo estar a su lado en tan significativo momento, Emily sí contó con el apoyo de su mamá, Karen Beltrán, y de su novio, Jaziel Avilez.

“Muy contento él de estar aquí acompañándome y yo también, de que me apoye en todas mis locuras”, aseveró.

“Un día muy especial. Aquí vinimos a apoyarla”, comentó, por su parte, el cantante de música regional mexicana.

Beltrán, entre tanto, mencionó que su yerno “no deja nunca” a su retoño: “Está siempre apoyándola. [Está] demasiado [enamorado], diría yo”.

‘El Canelo’ habló con el novio de su hija

Si bien, Emily recalcó que su papá no “se puso celoso” al darse cuenta de que ya tenía pareja pues “vamos creciendo y son las etapas”, sí conversó con su yerno.

El propio Jaziel Avilez contó qué pasó: “Tuvimos una plática de papá a alguien que está empezando a andar con su hija”.

“Siempre va a ser una plática seria y mucho respeto. El señor siempre ha sido muy respetuoso, igual yo le tengo mucho respeto, mucha admiración”, sumó.

El dúo inició una relación en mayo de 2024, por lo que están a punto de cumplir dos años juntos.

Relacionados:
Hijos de famososFamososPremio Lo Nuestro 2026