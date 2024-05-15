¿Canelo Álvarez coqueteó con actriz de El Maleficio? Esto dijo del supuesto mensaje que él le envió

Video Así es la excéntrica y lujosa vida de la hija menor del 'Canelo': vestidos de diseñador y bolsos de 50 mil USD

Saúl ‘Canelo’ Álvarez habría intentado comunicarse con Verónica Montes a través de Instagram. Supuestamente, la actriz de ‘El Maleficio’ recibió un mensaje directo del boxeador mexicano, pero optó por no responder debido a una razón contundente.

El programa ‘Chisme No Like’ reveló el supuesto mensaje que el pugilista mexicano le envió a la intérprete de 34 años. Según la imagen difundida el 14 de mayo, ‘Canelo’ Álvarez simplemente saludó a Verónica Montes con un “Hola”, que ella no respondió.

¿Canelo Álvarez quiso coquetear con Verónica Montes?

Verónica Montes habló sobre el supuesto mensaje de ‘Canelo’ Álvarez sin confirmar ni negar su autenticidad. La actriz señaló que, como figura pública, recibe mensajes de cualquier persona, pero enfatizó que nunca respondería a “un hombre casado”.

“Lo que te puedo decir, es que, en este medio, estando en redes sociales te pueden llegar mensajes de cualquier persona, y otra cosa es que uno responda, y sobre todo yo, yo jamás voy a responder a un hombre casado”, expresó.

Para evitar malentendidos, Verónica Montes aclaró que nunca afirmó haber rechazado al Canelo, ya que no respondió a su mensaje y él no volvió a escribirle.

“Yo nunca dije (que rechacé al Canelo). He recibido muchos mensajes, de muchos artistas y gente que no está en el medio. A mis fans, yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad”, aseveró.

“De cualquier persona casada, yo no me atrevo a meterme en un matrimonio. Eso es algo que no me gustaría que me hicieran cuando me case, entonces, jamás lo haría”, insistió.

Finalmente, la intérprete de ‘Julia Peralta’ en ‘El Maleficio’ (telenovela que puedes ver en ViX) reveló que se encuentra soltera.