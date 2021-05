¿Ángela Aguilar será sancionada por su interpretación del himno? El gobierno mexicano ya respondió

La cantante, quien ya lo había interpretado en otra pelea en 2019, lo entonó a capela en un estilo poco usual y no en el marcial o militar en el que se suele escuchar. Muchos consideraron en redes sociales que su canto no fue el adecuado. Ángela Aguilar fue tendencia en Twitter tanto en EEUU como en México debido a esto.

Después de arremeter contra las personas que criticaron a Ángela Aguilar, el cantante admitió que su hija sí "la regó": "Ni moduló ni modificó la melodía, nada más la estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, después de haber ensayado desde un día anterior, los audífonos que traía no servían, no se oían. Entonces, el rebote es a veces de hasta 1 segundo y cachito, y si no tienes la experiencia vas a cantar así de lento, porque vas a tratar de compensar y tratar de llegar a eso. Repito, no es pretexto y sí la regó".