Brenda Zambrano perdió un bebé: la ex ‘Acapulco Shore’ abortó por presión de su expareja

Video "Me consideraba la rival más débil": Brenda Zambrano desea seguir en Guerreros 2020, pero hay algo que le preocupa

Brenda Zambrano, quien se hiciera famosa tras participar en el reality show ‘Acapulco Shore’, habló del bebé que abortó, según contó, por presión de una de sus exparejas.

La influencer contó al youtuber Alfredo Cantú que durante su participación en el reality ‘Mitad y mitad, juegos de amor’ conoció a un hombre del que se enamoró perdidamente y se embarazó.

“Fue una relación bien traumante, está fuerte. Yo me enamoro de esta persona, todo iba viento en popa, yo me entregué completamente”, reveló en el podcast ‘Un tal Fredo’ el pasado 19 de febrero.

“Estaba muy pequeña tenía como 19 o 18 años y quedé embarazada en pleno reality. No me acuerdo muy bien, porque... ¿Sabes? La mente bloquea situaciones para no acordarse de las cosas. Yo estaba muy inmadura y siempre he sido bien impulsiva, yo me entregué completamente a este tipo, confié en él y pues de la nada salí embarazada”, continuó sin revelar la identidad de su expareja.

Brenda afirma que abortó por presión de su expareja

Brenda Zambrano aseguró que las palabras de su novio “la envolvieron”, lo que la llevó a tomar la decisión de abortar, ya que no estaba preparada para “tener un hijo”.

“ Este tipo me envolvió y me hizo abortar. Me dijo, ‘no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir’”, recordó.

“Obviamente uno enamorada hace cualquier estupidez, pues tomé la decisión, la tomamos entre los dos y a la semana que yo ya me sentía bien, me botó. Quedé dañada psicológicamente, veía por todos lados, ya sabes, cosas de bebés y yo en llanto. ¿Por qué me dejaste, si yo te amaba?”, resaltó.

Finalmente, la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ destapó que con el tiempo logró perdonar a su expareja. Incluso, reveló que se lo ha llegado “a topar”.

“Lo que dijo fue que él no podía formalizar una relación con alguien tan liberal como yo. Lo perdoné, pasaron los años. Me lo vuelvo a topar y lo saludo, pero hasta ahí”, sentenció.

¿Quién es la expareja de Brenda Zambrano que la habría alentado a abortar?

Aunque Brenda Zambrano no reveló jamás la identidad del hombre con el que sostuvo una relación en 2019 durante el reality de Multimedios, el reportero Gabriel Cuevas aseguró en el programa ‘Dulce y Picosito’ de Flor Rubio que Kike Mayagoitia sería esa persona.