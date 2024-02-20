Famosos

Brenda Zambrano perdió un bebé: la ex ‘Acapulco Shore’ abortó por presión de su expareja

La influencer habló de la tormentosa relación que vivió en 2019 cuando participaba en un reality show.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video "Me consideraba la rival más débil": Brenda Zambrano desea seguir en Guerreros 2020, pero hay algo que le preocupa

Brenda Zambrano, quien se hiciera famosa tras participar en el reality show ‘Acapulco Shore’, habló del bebé que abortó, según contó, por presión de una de sus exparejas.

La influencer contó al youtuber Alfredo Cantú que durante su participación en el reality ‘Mitad y mitad, juegos de amor’ conoció a un hombre del que se enamoró perdidamente y se embarazó.

PUBLICIDAD

“Fue una relación bien traumante, está fuerte. Yo me enamoro de esta persona, todo iba viento en popa, yo me entregué completamente”, reveló en el podcast ‘Un tal Fredo’ el pasado 19 de febrero.

“Estaba muy pequeña tenía como 19 o 18 años y quedé embarazada en pleno reality. No me acuerdo muy bien, porque... ¿Sabes? La mente bloquea situaciones para no acordarse de las cosas. Yo estaba muy inmadura y siempre he sido bien impulsiva, yo me entregué completamente a este tipo, confié en él y pues de la nada salí embarazada”, continuó sin revelar la identidad de su expareja.

Más sobre Famosos

Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?
2 mins

Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?

Univision Famosos
Grettell Valdez responde a los “preocupados” por qué venderá su casa: ¿problemas económicos?
1:00

Grettell Valdez responde a los “preocupados” por qué venderá su casa: ¿problemas económicos?

Univision Famosos
Elizabeth Álvarez en lágrimas al hablar en TV de los hijos que tiene con Jorge Salinas: esto dijo
0:56

Elizabeth Álvarez en lágrimas al hablar en TV de los hijos que tiene con Jorge Salinas: esto dijo

Univision Famosos
Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?
0:46

Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?

Univision Famosos
Shakira y Béele hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera
2 mins

Shakira y Béele hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera

Univision Famosos
Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina ventila que ellos “siguen llevando una relación amorosa”: detalles
0:53

Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina ventila que ellos “siguen llevando una relación amorosa”: detalles

Univision Famosos
En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer
1:02

En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer

Univision Famosos
Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar
2 mins

Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Univision Famosos
Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"
2 mins

Muere famoso cantante tras sufrir accidente mientras buceaba: decretan "estado de luto"

Univision Famosos
Hija del ‘Potrillo’ reacciona al polémico beso de su abuela con su hermano: “Házme el favor”
1:00

Hija del ‘Potrillo’ reacciona al polémico beso de su abuela con su hermano: “Házme el favor”

Univision Famosos

Brenda afirma que abortó por presión de su expareja

Brenda Zambrano aseguró que las palabras de su novio “la envolvieron”, lo que la llevó a tomar la decisión de abortar, ya que no estaba preparada para “tener un hijo”.

Este tipo me envolvió y me hizo abortar. Me dijo, ‘no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir’”, recordó.

“Obviamente uno enamorada hace cualquier estupidez, pues tomé la decisión, la tomamos entre los dos y a la semana que yo ya me sentía bien, me botó. Quedé dañada psicológicamente, veía por todos lados, ya sabes, cosas de bebés y yo en llanto. ¿Por qué me dejaste, si yo te amaba?”, resaltó.

Finalmente, la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ destapó que con el tiempo logró perdonar a su expareja. Incluso, reveló que se lo ha llegado “a topar”.

PUBLICIDAD

“Lo que dijo fue que él no podía formalizar una relación con alguien tan liberal como yo. Lo perdoné, pasaron los años. Me lo vuelvo a topar y lo saludo, pero hasta ahí”, sentenció.

¿Quién es la expareja de Brenda Zambrano que la habría alentado a abortar?

Aunque Brenda Zambrano no reveló jamás la identidad del hombre con el que sostuvo una relación en 2019 durante el reality de Multimedios, el reportero Gabriel Cuevas aseguró en el programa ‘Dulce y Picosito’ de Flor Rubio que Kike Mayagoitia sería esa persona.

Kike la corta antes de la final del reality, Brenda se suelta a llorar. Sí es verdad la historia del aborto, a mí Brenda me la ha platicado, yo sí sé quién fue el papá de ese bebé”, compartió la noche del 19 de febrero.

Relacionados:
FamososEscándalos de famososPolémicas de famososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD