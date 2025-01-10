Camila Valero, protagonista de La Historia De Juana, celebra así su cumpleaños con su novio

Camila Valero, protagonista de La Historia De Juana, que esta noche llega a su desenlace, a las 9P/ 8C por Univision, celebró a lo grande su cumpleaños número 28.

La actriz, quien el pasado mes de noviembre sufrió la muerte de su bisabuela, Silvia Pinal, presumió cómo fue su festejo al lado de su pareja, Rodrigo Salcedo Velarca, y seres queridos.

Así fue la fiesta de Camila Valero

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Camila Valero compartió fotografías de la íntima, pero significativa, reunión en la que conmemoró su nueva “vuelta al sol”.

Camila Valero celebró su cumpleaños 28. Imagen Camila Valero/Instagram

La también DJ aseguró ser “literalmente la mujer más afortunada en el mundo” en el mensaje con el que reconoció a su novio, Rodrigo Salcedo, por organizar todo.

“Gracias, mi amor, por darme el cumpleaños más perfecto. Me siento verdaderamente plena, bendecida y agradecida de tener la vida que tengo y de tener un círculo tan sólido, genuino y amoroso”, escribió.

Camila Valero junto a su novio, Rodrigo Salcedo. Imagen Camila Valero/Instagram



“No le puedo pedir más a la vida”, finalizó su misiva, a la que agregó emojis de estrellas, copas de champán y corazones rojos.

En las imágenes, se puede apreciar que la multifacética artista vistió para el importante día un vestido en tono rosa, que combinó con unas medias de encaje.

Tuvo dos pasteles de cumpleaños, uno, aparentemente, de chocolate oscuro y otro, posiblemente, de blanco, en el cual sopló a las velas.

Camila Valero, protagonista de La Historia De Juana, llegó a los 28 años. Imagen Camila Valero/Instagram

Un detalle especial es que, además de varios amigos, igualmente estuvieron presentes sus papás, Stephanie Salas y Pablo Valero.

De hecho, madre e hija posaron para una tierna postal, en la que la ex de Luis Miguel sostiene entre su mano varios globos.

Los padres de Camila Valero, Stephanie Salas y Pablo Valero, la acompañaron a celebrar su cumpleaños. Imagen Camila Valero/Instagram

Aunque su hermana, Michelle Salas, no estuvo con ella físicamente, sí apareció en un comentario al ‘post’, al igual que Humberto Zurita, con quien su mamá sostiene un romance.

Camila Valero habla de la importancia de la vida

Hace algunos días, el 4 de enero, Camila Valero colgó en su ‘feed’ un clip que recopila varias de las experiencias más importantes de su 2024.

Ella aseguró que el año pasado resultó muy “significativo” pues, entre otras cosas obtuvo su segundo personaje estelar en un melodrama, La Historia De Juana, que puedes ver aquí en ViX.

Si bien el deceso de su “abu”, Silvia Pinal, podría haber “eclipsado” lo bueno, logró encontrar un aprendizaje entre el dolor:

“Me vino a recordar que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, que hay que estar presentes y, aunque suene a cliché, aprovechar cada segundo que estamos vivos”, sentenció.