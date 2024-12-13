Sobrino de Biby Gaytán cumple 15 años: así de grande luce el joven actor

Video Biby Gaytán no quería ser mamá cuando sus mellizos llegaron, tenía 42 años cuando se embarazó

Biby Gaytán se convirtió en tía con el nacimiento de sus sobrinos Karla y Ruy Gaytán Jr, quienes siguen sus pasos en la actuación desde hace unos años.

Este viernes 13 de diciembre, el menor de ellos celebra su cumpleaños número 15, por lo que su hermana Karla Gaytán le dedicó una amorosa felicitación en Instagram.

“Felices 15 a mi mejor amigo. Qué afortunada soy de tener un hermano tan chin***n como tú, te amo con cada partecita de mi corazón”, escribió.

Así celebró Karla Gaytán el cumpleaños de su hermano. Imagen Karla Gaytán / Instagram



La actriz que, en los próximos días cumplirá 17 años, expresó públicamente lo orgullosa que está de su hermano, quien aparentemente se encuentra lejos de ella.

“Qué orgullosa estoy de ti y de la persona en la que te estás convirtiendo, gracias por todo, y aunque ya estés grande, para mí siempre serás bebé Duy. Vuelve pronto amigo, me haces mucha falta”, agregó.

Karla acompañó su publicación con una secuencia de imágenes que muestran su complicidad entre hermanos y transformación física de Ruy.

“Feliz cumpleaños a la persona que más amo en este mundo”, expresó en sus historias. “Eres y siempre serás mi persona favorita”, sentenció.

Las amorosas palabras de Karla a su hermano. Imagen Karla Gaytán / Instagram

¿Quién es el sobrino de Biby Gaytán que es actor?

Ruy Gaytán Jr nació el 13 de diciembre de 2009. El adolescente es hijo de Karla Priego y Ruy Gaytán, hermano de Biby Gaytán.

Su carrera en el mundo de la actuación comenzó desde muy pequeño. Uno de sus primeros trabajos fue en la telenovela Mi marido tiene familia (que puedes ver en ViX), donde dio vida al hijo de Zuria Vega.

Ruy participó en Mi marido tiene familia. Zuria Vega era su mamá en la telenovela. Imagen Ruy Gaytán Jr / Instagram