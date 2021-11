JLo demostró cómo llevarse bien con la ex de Ben Affleck: hasta pasará Navidad con ella

Tras estar separados 17 años, Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a ser pareja a mediados de 2021 y, aunque el regreso inició como un rumor, los actores lo confirmaron apareciendo juntos en diferentes eventos públicos en lo que va del año.

JLo y Affleck tuvieron un romance público entre 2002 y 2004, después de conocerse en el rodaje de una película. Al igual que en la actualidad, su relación se volvió mediática de principio a fin.



A mediados de 2004, Ben Affleck comenzó a salir con la actriz Jennifer Garner y se casaron en 2005. Affleck y Garner estuvieron juntos hasta 2015 y tuvieron 3 hijos: Violet, Seraphina, y Samuel.

Durante el mismo tiempo del matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Garner, Jennifer Lopez estuvo casada con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo a los gemelos Maximilian y Emme.

Desde que Ben Affleck y Jennifer Lopez volvieron a estar juntos, fuentes cercanas a la pareja han reportado que sus hijos se volvieron cercanos. Por esa razón, Ben Affleck, Jennifer Lopez y Jennifer Garner se reunirán para pasar la Navidad con los hijos de todos.

“Si los niños pueden llevarse bien, ¿por qué no pueden los padres? Dudo que alguna vez veas a Jennifer en un video musical de JLo o pasando el rato juntas en un desfile de moda de Versace. Al igual que las posibilidades de que JLo hornee galletas con Jennifer antes de ir juntas al club de lectura es muy poco probable. Puede sonar extraño pasar las vacaciones con la nueva novia de tu exmarido, pero a Jennifer no le importa lo que piensen los demás”, contó una fuente cercana a Garner a OK!

Según la persona allegada a Jennifer Garner, la protagonista de ‘Si yo tuviera 30’ se acercó a la pareja para encontrar “un punto en común” y no tener conflictos por los hijos.

"Cuando tienes hijos con un ex y esa persona comienza a salir de nuevo, los tres están vinculados te guste o no. Jennifer estaba decidida a asegurarse de tener una relación con JLo, nada más, para que las cosas no fueran incómodas para sus hijos", explicó alguien cercano a Radar.

Garner, Lopez y Affleck también se reunieron en Halloween con los hijos disfrazados para pedir dulces. En septiembre de 2021, se reportó que Jennifer Lopez y Ben Affleck planeaban pasar las festividades de fin de año juntos; no obstante, todavía no está claro en qué lugar celebrarán.

Respecto a Jennifer Garner, la actriz tiene una relación amorosa con el empresario John Miller y, a inicios de noviembre de 2021, surgieron rumores sobre un posible compromiso por un anillo de diamante que mostró durante una transmisión en vivo en redes sociales; sin embargo, Garner no lo ha confirmado.