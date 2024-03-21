Belinda es hospitalizada de emergencia: esto es lo que se sabe sobre su salud

Video Belinda rompió en llanto después de estrenar su canción ‘Cactus’: "Mi pecho no es bodega"

Belinda ha sido hospitalizada de emergencia, se dio a conocer durante la madrugada de este jueves 21 de marzo.

Mediante las Historias en el Instagram de la cantante se difundió un comunicado, firmado por JoyMusic Entertainment, en el que se explicó lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada”, se lee en el escrito, que no ahonda en más detalles al respecto de qué dificultad atraviesa la también actriz.

La mencionada empresa informó que, debido a esa situación, ella no realizará el concierto que tenía programado para el viernes 22 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz (México).

Belinda es hospitalizada. Imagen Belinda/Instagram

Belinda lanza mensaje

Minutos después de que se revelara lo sucedido a Belinda, en la misma plataforma se publicó una fotografía en la que se le aprecia acostada en lo que sería una cama del nosocomio.

En la imagen se puede ver la mano de la intérprete de ‘Sapito’, la cual tiene colocado un catéter y está abrazando un oso de peluche.

“La salud siempre tiene que ser lo más importante”, está apuntado encima de la postal e incluye tres emojis de carita triste.

Belinda se deja ver en medio de su "problema de salud". Imagen Belinda/Instagram

¿Belinda ha estado enferma?

El pasado 1 de marzo, la citada compañía disquera de igual forma reveló que la artista tenía complicaciones en su bienestar.

“Les informamos que, por prescripción médica, Belinda no podrá participar en el Festival Bésame Mucho como estaba programado”, difundieron.

“(Su) salud es nuestra principal preocupación y seguimos las recomendaciones de los profesionales médicos”, aseguraron.