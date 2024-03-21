Belinda

Belinda es hospitalizada de emergencia: esto es lo que se sabe sobre su salud

La compañía disquera de la cantante dio a conocer lo ocurrido. Además, ella se dejó ver desde lo que sería una cama del nosocomio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Belinda rompió en llanto después de estrenar su canción ‘Cactus’: "Mi pecho no es bodega"

Belinda ha sido hospitalizada de emergencia, se dio a conocer durante la madrugada de este jueves 21 de marzo.

Mediante las Historias en el Instagram de la cantante se difundió un comunicado, firmado por JoyMusic Entertainment, en el que se explicó lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada”, se lee en el escrito, que no ahonda en más detalles al respecto de qué dificultad atraviesa la también actriz.

La mencionada empresa informó que, debido a esa situación, ella no realizará el concierto que tenía programado para el viernes 22 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz (México).

Belinda es hospitalizada.
Belinda es hospitalizada.
Imagen Belinda/Instagram

Más sobre Belinda

Belinda revela por qué rompió en llanto en concierto horas después de ser demandada por Lupillo
0:56

Belinda revela por qué rompió en llanto en concierto horas después de ser demandada por Lupillo

Univision Famosos
Belinda rompe en llanto en pleno concierto tras demanda de Lupillo y riesgo de ir a la cárcel
1:00

Belinda rompe en llanto en pleno concierto tras demanda de Lupillo y riesgo de ir a la cárcel

Univision Famosos
Lupillo ahora demanda a Belinda por “falsedad”: “Ella reconoce la relación”
1:00

Lupillo ahora demanda a Belinda por “falsedad”: “Ella reconoce la relación”

Univision Famosos
Belinda y Lupillo Rivera: un presunto romance, un tatuaje borrado y el final tormentoso que nadie vio venir
1:24

Belinda y Lupillo Rivera: un presunto romance, un tatuaje borrado y el final tormentoso que nadie vio venir

Univision Famosos
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia: autoridades exigen esto al cantante
1:00

Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia: autoridades exigen esto al cantante

Univision Famosos
Filtran supuesta fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos: ¿comprobaría romance?
0:52

Filtran supuesta fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos: ¿comprobaría romance?

Univision Famosos
Lupillo reacciona tras ser tachado por Belinda de “irrelevante” 
0:53

Lupillo reacciona tras ser tachado por Belinda de “irrelevante” 

Univision Famosos
Belinda y su mamá reaccionan a afirmaciones de Lupillo sobre el supuesto “noviazgo” con ella 
0:59

Belinda y su mamá reaccionan a afirmaciones de Lupillo sobre el supuesto “noviazgo” con ella 

Univision Famosos
Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?
0:46

Hija de Lupillo confiesa haber conocido a Belinda cuando andaban: ¿la quería de madrastra?

Univision Famosos
¿Belinda y Lupillo Rivera querían ser papás de gemelas?: él habla como nunca de su “noviazgo”
0:59

¿Belinda y Lupillo Rivera querían ser papás de gemelas?: él habla como nunca de su “noviazgo”

Univision Famosos

Belinda lanza mensaje

Minutos después de que se revelara lo sucedido a Belinda, en la misma plataforma se publicó una fotografía en la que se le aprecia acostada en lo que sería una cama del nosocomio.

En la imagen se puede ver la mano de la intérprete de ‘Sapito’, la cual tiene colocado un catéter y está abrazando un oso de peluche.

“La salud siempre tiene que ser lo más importante”, está apuntado encima de la postal e incluye tres emojis de carita triste.

Belinda se deja ver en medio de su "problema de salud".
Belinda se deja ver en medio de su "problema de salud".
Imagen Belinda/Instagram

¿Belinda ha estado enferma?

El pasado 1 de marzo, la citada compañía disquera de igual forma reveló que la artista tenía complicaciones en su bienestar.

“Les informamos que, por prescripción médica, Belinda no podrá participar en el Festival Bésame Mucho como estaba programado”, difundieron.

“(Su) salud es nuestra principal preocupación y seguimos las recomendaciones de los profesionales médicos”, aseguraron.

Previo al anuncio, el 29 de febrero, ella estuvo presente en la Central de Abastos de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, inaugurando un mural en su honor.

Relacionados:
BelindaSalud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD