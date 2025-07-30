Belinda

Belinda reacciona a que pintura suya con Nodal se salvara de accidente automovilístico

La cantante reveló que está enterada del incidente en el que salió intacto la obra en la que ella es retratada junto a su ex.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿’Santa Belinda Patrona de México’ hizo un “milagro”? Las imágenes que se hicieron virales

Belinda reaccionó ante el hecho de que un cuadro en el que aparece su imagen junto con la de Christian Nodal sobrevivió a un fuerte accidente automovilístico.

Fue la noche del pasado 19 de julio que una camioneta se estrelló contra el negocio ‘La Triste, cantina pa’l olvido’, ubicada en el municipio de Metepec, Estado de México.

El vehículo derrumbó una pared en la que estaba escrita una ‘oración’ dedicada a la actriz, quien ha sido nombrada por sus fanáticos como ‘Santa Belinda’.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculad…, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro para que también se encul… conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”.

Sin embargo, el área en la que estaba colgada la pintura en la que se ve a la cantante vestida con una túnica y cargando a mini Nodal no sufrió daño, por lo que se salvó.

El video del incidente se volvió recientemente viral en redes sociales, por lo que fue reportado por varios medios de comunicación.

Belinda reacciona a incidente

Luego de que trascendiera que la obra en la que la retratan junto con su ex, Christian Nodal, Belinda dio a conocer que está enterada.

Ella ‘reposteó’ en su cuenta de Instagram un clip que muestra el momento exacto en el que el coche chocó en las instalaciones del local.

Encima del material, quien fuera la protagonista de ‘Aventuras en el tiempo’, telenovela que puedes ver aquí en ViX, colocó un emoji de carita guiñando un ojo.

Belinda comparte rezo para ella

En abril de 2023, Belinda reveló su pensar sobre que sus admiradores la hayan denominado como ‘Santa Belinda’ e inclusive le escribieran un rezo.

“No sé por qué en México se les ocurrió que yo soy la ‘Santa Belinda’, no sé a quién se le ocurrió exactamente, pero me hace mucha gracia”, dijo en entrevista para Vogue España.

La intérprete de ‘Heterocromía’ destapó que suele llevar las “estampitas” en su honor en su bolso y leyó la plegaría, la misma que se encontraba impresa en el muro del establecimiento.

“Se supone que yo soy ‘Santa Belinda’, quiere decir que como los hombres se enamoran pues que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea, y pues me hace mucha gracia porque… no sé, me da risa, me lo tomo muy abroma así que llevo mi rezo”, explicó.

Video Belinda tiene su propio rezo y se hace llamar “La patrona de los enculados”: así fue la plegaria en el show
