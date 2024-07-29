Belinda

Belinda reacciona a indirecta sobre Nodal y Ángela Aguilar a días de que ellos se casaran

La intérprete de ‘Bella traición’ contestó a una fanática que hizo referencia en un mensaje a los ahora esposos. Hasta el momento, ‘Beli’ ha evitado dar su opinión sobre la boda de su ex.

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron, el pasado 24 de julio, Belinda se convirtió en parte indirecta de la nueva historia de amor que ellos comenzaron debido a su pasada relación con el cantante.

Aunque la intérprete de ‘Sapito’ ya fue cuestionada sobre la boda de su ex por Kadri Paparazzi, ella hasta el momento sigue guardando su opinión.

Lo que ella no evitó, fue reaccionar a una indirecta que un fanático le hizo y que involucra a los ahora jóvenes esposos.

¿Belinda se ‘burla’ de Nodal y Ángela Aguilar?

El viernes 26 de julio, Belinda subió a su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece luciendo un vestido rosa.

Sus admiradores en la red social de inmediato comenzaron a dejarle comentarios en los que resaltaron su belleza y lo “increíble” que se ve.

La actriz, para sorpresa de los internautas, estuvo respondiendo a los mensajes, tanto agradeciendo por los piropos como dando detalles de su nueva música.

De igual manera, ella replicó a una misiva en la que una usuaria hizo referencia a las palabras que Christian Nodal le dijo a Ángela Aguilar luego de confirmar que eran pareja.

“Ay, Belinditaaa, por qué será que eres tan perfecta, mi amooor”, se lee en la interacción, que contiene un emoji de corazón negro y otro de carita enamorada.

Quien fuera la protagonista de telenovelas como “Cómplices al rescate”, que puedes ver aquí en ViX, contestó a eso: “¡¡¡Belindita!!!”.

Belinda reaccionó a comentario que refiere a Nodal y Ángela Aguilar.
Belinda reaccionó a comentario que refiere a Nodal y Ángela Aguilar.
Imagen Belinda/Instagram

Fue el 11 de junio, durante el concierto que Nodal brindó en un recinto en la Ciudad de México, que él y Ángela entonaron su éxito ‘Dime cómo quieres’.

A mitad del tema, el compositor le dijo a la artista: “Ay, Ángelita, por qué eres tan coqueta, mi amor”, y ella le aseguró: “Porque eres mi novio, Christian”.

Dichas frases han sido utilizadas todo este tiempo por sus detractores, en plataformas digitales como X, para hacerles memes y burlarse de su romance.

Belinda apoya a quien pide que la libren de “los patanes”

Otro de los mensajes que Belinda secundó es uno en el que una fanática hizo una súplica para salvarse de los hombres groseros y que hacen daño.

“‘Beliii’, yo te rezo, líbrame de los patanes, amén”, anotó la chica, por lo que la ‘Princesa del pop’ la apoyó dejándole varios emoticones de manos levantadas celebrando.

Belinda apoya a quien le dice que busca librarse de "patanes".
Belinda apoya a quien le dice que busca librarse de "patanes".
Imagen Belinda/Instagram

La estrella de 34 años y Nodal finalizaron su idilio y compromiso en febrero de 2022, y posteriormente él la exhibió como alguien que le habría hecho daño.

