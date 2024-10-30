Belinda confiesa que se “encerraba” y “no quería salir”: este es el motivo que la “deprimía”

Video Captan a Belinda supuestamente llorando desconsolada tras su caída en una pasarela: video

Belinda ha pasado por momentos difíciles en su vida en más de una ocasión, como cuando terminó su relación con Christian Nodal o, recientemente, luego de caerse durante el desfile de L’Oréal en París.

Si bien, la cantante ha mostrado su fortaleza ante los inconvenientes, recientemente se sinceró acerca de lo sensible que es e incluso reveló que ha resultado afectada al grado de querer evitar al mundo.

Belinda comparte por qué se “encerraba” y “deprimía”

El pasado 15 de octubre, Belinda participó en una charla como parte de la Semana de la Música Latina de Billboard.

Ahí, ella admitió que los juicios negativos que recibe en redes sociales sí la afligen: “Yo siempre he sido una niña extrasensible desde chiquita, siempre todo me afectaba”.

“Me decían algo y me hacía más chiquita y más insegura. Soy introvertida en el fondo, mi personalidad, lloro, soy súper... Todo, todo me afecta, me afectaba, ahora menos”, declaró, según un clip de ‘Sale el sol’.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ inclusive confesó que, debido a los señalamientos, llegó a recluirse del exterior.

“Y de repente las críticas me dolían, y me encerraba y ya no quería salir, y me deprimía”, especificó la también actriz de 35 años.

Pese a la oscura situación, quien fuera la protagonista de telenovelas como ‘Cómplices al rescate’, que puedes ver aquí en ViX, encontró cómo encausar su tristeza.

“Me metí en el estudio y agarré todos los comentarios que decían de mí y escribí una canción que se llama ‘La Mala’”, detalló al respecto.

En dicho tema, que estrenó hace dos meses, ella lanza frases como: “Dicen que soy la mala reputa-ción, que tengo un hueco donde va mi corazón”.

Belinda rechaza los señalamientos que recibe

A mediados de agosto, Belinda redactó un escrito, que se publicó en el diario Reforma, en el que externó su rechazo a los internautas que arremeten en su contra.

Ella puntualizó que, a su consideración, “cualquiera puede usar las redes y los medios para desprestigiar y asegurar que no tienes corazón o que no sientes”.

“El corazón es un órgano con el que nacemos y deja de funcionar cuando morimos. ¿Quién puede vivir sin corazón? Así de ilógicos son los adjetivos que me han puesto”, recriminó.