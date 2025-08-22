Belinda

Belinda se despide de México: revela la poderosa razón por la que dejará el país que tanto ama

La cantante explicó el motivo por el que en poco tiempo se irá de ‘tierra azteca’. En más de una ocasión, ella ha asegurado que le tiene un enorme cariño a la nación, pese a que no nació ahí.

Por:
Dayana Alvino.
Video Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?

Belinda dio a conocer que próximamente dejará México, país al que ama y en el que ha triunfado desde que es una niña.

La cantante reveló el importante paso que dará justo ahora que ha estado triunfando con sus presentaciones en varias partes de este país.

¿Por qué Belinda dejará México?

Ha sido en entrevista para el programa ‘Ventaneando’ que Belinda compartió que se mudará debido a que comenzará las grabaciones de la serie ‘Carlota’, que será sobre Carlota de Habsburgo.

“Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México, lo cual pues voy a extrañar mucho obviamente todo aquí”, aseveró.

“Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete u ocho meses de filmación, de pre-producción. Es un proyecto muy ambicioso”, agregó.

La también actriz no detalló exactamente cuándo partirá; sin embargo, aún faltarían varias semanas pues ella brindará funciones de la obra ‘Mentiras: All Stars’ en octubre.

Al respecto, ella dijo: “Que agotamos todos los boletos, que son más de 10 mil, en menos de 24 horas, fue una locura cómo nos fue de bien, así que [estoy] muy agradecida con todo el público”.

Además, “muy pronto” se irá a Puerto Rico para rodar el videoclip de un tema colaboración con Sebastián Yatra: “¡Va a estar increíble!”.

Belinda y su amor por México

Pese a que nació en España, Belinda ha radicado en México desde su infancia, por lo que el cariño que le tiene es incondicional.

“Me encanta México, entonces para mí ir a cualquier parte de aquí, es un regalo. Me encanta comer rico, siento que la comida es la más especial”, dijo en 2024, de acuerdo con ‘Sale el sol’.

“Amo México, a pesar de que no nací en México, porque yo no nací en México, siempre digo que soy mexicana porque México tiene el corazón más grande que he conocido, tenemos muchos errores, per también tenemos muchas cosas buenas”, le explicó a Jessie Cervantes en 2022.

BelindaFamosos

