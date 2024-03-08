Bárbara de Regil de luto por la muerte de ser querido: “Ahora iluminas el cielo”
La protagonista de ‘Lalola’ despidió a su amiga en redes sociales con un emotivo mensaje.
Bárbara de Regil se viste de luto tras la muerte de un ser querido, a quien despidió en redes sociales con emotivo mensaje.
Bárbara de Regil anuncia muerte de su amiga Lucy
En medio del éxito que ha registrado su más reciente trabajo en ‘Lalola’, la actriz, de 36 años, vive momentos difíciles.
Bárbara de Regil enfrenta la muerte de una amiga cercana a quien le dio el último adiós en Instagram con sentidas palabras.
En la publicación del pasado 7 de marzo, la estrella de telenovelas como ‘Cabo’ reveló un par de fotografías en las que aparece con un grupo de amigas entre las que se encuentra Lucy, a quien la actriz identificó con un corazón blanco.
“Mi Lucy, fuiste un regalo en la vida de muchos. Te extrañaremos profundamente”, escribió.
En el breve escrito, la actriz recordó cómo era la personalidad de su amiga: “Ahora, iluminas el cielo con tu inmensa sonrisa y tu carácter único, tan enérgico”.
La mamá de Mar de Regil no dio más detalles ni reveló las causas del fallecimiento de su amiga.