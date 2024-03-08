Famosos

Bárbara de Regil de luto por la muerte de ser querido: “Ahora iluminas el cielo”

La protagonista de ‘Lalola’ despidió a su amiga en redes sociales con un emotivo mensaje.

Redacción Univision Noticias digital
Bárbara de Regil se viste de luto tras la muerte de un ser querido, a quien despidió en redes sociales con emotivo mensaje.

Bárbara de Regil anuncia muerte de su amiga Lucy

En medio del éxito que ha registrado su más reciente trabajo en ‘Lalola’, la actriz, de 36 años, vive momentos difíciles.

Bárbara de Regil enfrenta la muerte de una amiga cercana a quien le dio el último adiós en Instagram con sentidas palabras.

En la publicación del pasado 7 de marzo, la estrella de telenovelas como ‘Cabo’ reveló un par de fotografías en las que aparece con un grupo de amigas entre las que se encuentra Lucy, a quien la actriz identificó con un corazón blanco.

Bárbara de Regil de luto se despide de su amiga Lucy.
Bárbara de Regil de luto se despide de su amiga Lucy.
Imagen Bárbara de Regil/Instagram


“Mi Lucy, fuiste un regalo en la vida de muchos. Te extrañaremos profundamente”, escribió.

En el breve escrito, la actriz recordó cómo era la personalidad de su amiga: “Ahora, iluminas el cielo con tu inmensa sonrisa y tu carácter único, tan enérgico”.

La mamá de Mar de Regil no dio más detalles ni reveló las causas del fallecimiento de su amiga.

Famosos

