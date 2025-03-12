Carmona responde a 'molestia' de Alicia Villarreal por hablar de su separación de Cruz Martínez

Video Arturo Carmona juega un rol especial en la separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Alicia Villarreal mostró su 'molestia' ante las declaraciones que ha dado su ex, Arturo Carmona, referente a su actual situación con su esposo Cruz Martínez, a quien denunció por presuntos "actos violentos".

"Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, a veces corren (la prensa) con Arturo (Carmona) y eso no es el tema, ni tampoco para que el señor ande dando declaraciones, ni si está de un lado o del otro o si protege a la familia, no le corresponde", dijo 'La Güerita Consentida' en una reciente entrevista con Pati Chapoy.

PUBLICIDAD

Arturo Carmona reacciona a 'molestia' de Alicia Villarreal

A través de un audio, el actor dejó muy clara su postura ante la 'molestia' de su exesposa, pues advirtió que el tema le incumbe por el bienestar de su hija Melenie.

Carmona señaló que nunca ha hablado sobre los problemas de pareja de Alicia y Cruz porque no le corresponde, por lo cual ha evitado a la prensa en medida de lo posible.

"Primero que nada porque mi opinión sale sobrando, y es algo de dos y es un tema que como bien dice ella no me corresponde hablar, de lo cual no he hecho ni un solo comentario", dijo al programa 'Ventaneando' transmitido este 12 de marzo.

Sin embargo, fue claro al hablar sobre lo que afecta a su hija de 25 años.

"Perdón, la familia y mi hija por supuesto que me corresponde, y la voy a defender a capa y espada si se meten con ella, ahí sí voy a saltar, ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pasa a ella o lo que le pase a él porque ese es un asunto de pareja, que no tengo nada que ver en ese tema", señaló.

Reiteró que "no he dado ni una sola declaración de nada referente a ellos, pero sí que estoy un poco molesto porque se han metido con mi hija, ahí sí, pero de ellos no he dicho nada", sentenció en su mensaje de audio.

¿Qué dijo Arturo Carmona de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

El 21 de febrero el actor publicó un mensaje en Instagram para mostrar su postura ante la polémica de la madre de su hija.

PUBLICIDAD

"Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos. Por eso nadie puede opinar, ni juzgar, y mucho menos decir que quienes estamos dentro no hacemos nada, sólo por no mostrar públicamente las acciones de apoyo".

Añadió: "Es un tema sumamente delicado que no se puede comentar a la ligera, espero entiendan y comprendan puesto que ustedes como nosotros merecemos respeto".

También dijo al reportero Edén Dorantes que mantenía contacto tanto con Alicia como con Cruz Martínez.