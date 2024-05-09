¿Aracely Arámbula retoma su romance con Arturo Carmona? Actor destapa la verdad

Video Arturo Carmona se sintió "ofendido" con Aracely Arámbula porque ella lo escondía cuando eran pareja

Ante la posibilidad de reencontrarse con su ex Aracely Arámbula en la obra ‘Perfume de Gardenia’, Arturo Carmona habló al respecto y se sinceró sobre la posibilidad de una reconciliación.

El actor detalló a reporteros como Alan Morales que a pesar de que podrían compartir escenario, no existe posibilidad alguna de retomar su relación amorosa con ‘La Chule’

“No (resurgirá un romance), están muy claras las cosas con Aracely, somos compañeros y eso está bien definido, está muy claro y como profesionales vamos a sacar la casta, vamos a dar lo mejor de nosotros en el escenario si es que se llega a hacer este proyecto”, mencionó el pasado 6 de mayo.

Pese a la negativa de Arturo Carmona, los reporteros insistieron sobre la posibilidad de “revivir viejos tiempos”, provocando que entre risas, el histrión afirmara que son profesionales y no pasará nada.

“No, no hay ningún peligro de nada (de revivir un romance), vamos a trabajar al cien por ciento como profesionales. Creo que la armonía dentro del elenco tanto ella como un servidor debe existir”.

¿Arturo Carmona ya habló con su ex Aracely Arámbula?

Arturo Carmona también destapó si ya tuvo contacto con su expareja Aracely Arámbula, quien podría sumarse al elenco de ‘Perfume de gardenia’, donde harían pareja y detalló cuándo podrían reencontrarse.

“No, no he hablado con ella, posiblemente si se da el proyecto nos encontraremos pronto en los ensayos”.

Pese a negar una reconciliación, Arturo Carmona se desvivió en halagos para la actriz, afirmando que nadie ha hecho el papel de ‘Gardenia’ como ella.

“Es un proyecto que Aracely hizo propio, lo hizo bastante bien y es difícil encontrar a otra ‘Gardenia’ que no sea ella… Si esta propuesta sigue avanzando como hasta ahora posiblemente nos toque trabajar la mayoría del elenco original”.

Arturo Carmona y Aracely Arámbula comenzaron un romance en 2011 cuando ambos trabajaban en ‘Perfume de Gardenia’; aunque lo negaron por mucho tiempo, en noviembre de 2021 el actor confirmó el noviazgo.