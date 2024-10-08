Arturo Carmona

Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal: ella lo recriminó por ventilar asuntos personales

El actor no se quedó callado ante la aparente molestia de ‘La güerita consentida’, a quien no le habría parecido que contara cómo se enteró que se había casado con Cruz Martínez en 2003.

Por:Elizabeth González
Video ¿Se acabó? Alicia Villarreal habla del “proceso de divorcio” de Cruz Martínez tras supuesta infidelidad

Arturo Carmona le respondió a Alicia Villarreal luego de que ella lo recriminara por ventilar asuntos personales en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

El actor aseguró que, a diferencia de su exesposa, no vio nada de malo en contar la manera en que se enteró de su boda con Cruz Martínez en 2003. Incluso, insistió en que “lo hizo muy bien”.

“Yo no le vi nada de malo, al contrario, lo vi como una anécdota curiosa, graciosa y, además, en esa anécdota que conté, exalto que ella lo hizo muy bien. O sea, fue una situación de la cual, no la vi yo mal, por eso es que me atreví a compartirla”, destacó en ‘De Primera Mano’ el 7 de octubre.

“Al contrario, se me hizo algo muy inteligente de su parte. Yo me atreví a pensar que lo hizo para yo poder hablar con él (Cruz Martínez), cosa que le agradecí que me haya tomado en cuenta de una u otra forma o de esa manera”, admitió.

Arturo Carmona aseguró que sus comentarios, más que una crítica para la madre de su hija, tenían la intención de ser un ejemplo para aquellas personas que atravesaban por un proceso de separación.

“Sí, hay cosas que no hay que compartir, pero tampoco veo una gravedad ante eso. Al contrario, creo que también puede ser un consejo o un ejemplo para las personas que tal vez no llegan a tener un entendimiento en una ruptura y creo que puede ser una forma o una posibilidad para acercarse o acercar a las parejas para que exista, sobre todo cuando hay hijos, paz y armonía, porque al final vamos a ser familia toda la vida”, destacó.

Por último, el intérprete de 48 años comentó que, aunque lleva más de 20 años separado de Alicia Villarreal, nunca se ha desentendido de ella y, sin revelar cómo se encuentra la madre de su hija tras su aparente separación de Cruz Martínez, subrayó que es “una madre ejemplar”.

“Yo nunca me he desentendido de la madre de mi hija en ningún sentido. Al saber que retomaba su vida sentimental, obviamente yo fui muy feliz (…) Creo que ella ha hecho un gran trabajo con mi hija y con sus hijos, es una mujer ejemplar, una mujer muy trabajadora y una mujer que es responsable en todos sus ámbitos de vida”, concluyó.

¿Cómo se enteró Arturo Carmona de la boda de Alicia Villarreal con Cruz Martínez?

El 14 de septiembre, Arturo Carmona contó en ‘El minuto que cambió mi destino sin censura’ que fue a través de una llamada telefónica que se enteró que Alicia Villarreal estaba por casarse con Cruz Martínez.

Incluso, el actor compartió que fue el integrante de los Kumbia Kings quien le informó que estaban "a dos horas de casarse".

Luego de que salieran a la luz estas declaraciones, Alicia Villarreal condenó que su expareja ventilara detalles de su vida privada.

“Yo no le contesté el teléfono. Yo creo que si así dice que fue, pues así fue, pero yo no me acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que hay cosas que a veces no se le tienen que andar informando a tanta gente”, declaró 'La güerita consentida' el 17 de septiembre en ‘De primera mano’.

Video El divorcio llevó a Alicia Villarreal a una profunda depresión: "Estuve con medicamentos"
Arturo CarmonaAlicia VillarrealFamosos

