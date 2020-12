Armando Manzanero es intubado debido a un "agotamiento físico" en su lucha contra el covid-19

Ese mismo día su esposa, Laura Elena Villa, reiteró que se mantenía en constante contacto con el artista yucateco a través del móvil: "Afortunadamente le dejaron mi celular, ayer me escribió un mensaje precioso que me hizo sentir tranquila, escribió muy contento y tranquilo. Hoy me llamó a las 6 de la mañana y dije: 'Ese es mi marido'. Ahorita el contacto directo soy yo porque no se debe saturar. Las recomendaciones son que no hable tanto. Afortunadamente ha tomado las cosas con calma", declaró al mismo programa.