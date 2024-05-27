Ariadne Díaz presume encuentro con su crush, un famoso actor infantil

Video El reclamo de Ariadne Díaz a Marcus Ornellas cuando lo vio con otra chica: "No es lo que crees"

Ariadne Díaz no pudo ocultar su emoción ante el encuentro que protagonizó con su crush, un famoso actor infantil con el que por fin cumplirá su sueño de trabajar.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una fotografía junto al actor argentino Martín Ricca, quien al igual que ella será protagonista de la telenovela ‘Papás por conveniencia’.

PUBLICIDAD

“Con mi querido Martín Ricca, crush de la infancia de todo México y, por supuesto, mío también”, escribió la interprete de 38 años al pie de su publicación.

Ariadne Díaz y Martín Ricca trabajarán juntos en la telenovela 'Papás por conveniencia'. Imagen Ariadne Díaz / Instagram

Ariadne Díaz y José Ron juntos de nuevo

Además de trabajar con su crush de la infancia, Ariadne Díaz volverá a ser pareja de su exnovio en la ficción, en la telenovela ‘Papás por conveniencia’. Tanto la actriz como José Ron se encuentran felices de coincidir una vez más en un proyecto televisivo.

“ Juntos en una nueva aventura. ¡Qué padre volver a coincidir! Dios con nosotros”, expresó el intérprete de 42 años en Instagram, el pasado 8 de abril.

Ariadne Díaz y José Ron volverán a ser pareja a 10 años de su ruptura. Imagen José Ron / Instagram



Ariadne Díaz y José Ron se conocieron en 2012 durante las grabaciones de la telenovela ‘La mujer del vendaval’. La historia de amor de sus personajes en el melodrama traspasó la realidad, ya que meses después confirmaron su romance.