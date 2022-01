Aracely Arámbula presume a su nuevo “marido” en su regreso a la televisión

Aracely Arámbula presumió a su nuevo “marido”; pero no, ' La Chule' no presentó a su nueva pareja, sino que en su cuenta de Instagram posó al lado de Alejandro de la Madrid, quien será su esposo en la miniserie ‘La rebelión de las esposas’, donde darán vida a Mónica y Mauricio.

“Trabajando con mucho AMOR para ustedes aquí les presento a mi marido en La Rebelión de las Esposas aquí Mauricio y Monica”, comentó. “Me encanta comenzar el año con este proyecto que me emociona muchísimo!!!”

Según The Arizona Republic, la serie constará de seis capítulos y contará la historia de cuatro mujeres involucradas en un crimen.

La serie también marcará el regreso de la protagonista de telenovelas como ‘Abrázame muy fuerte’, ‘La patrona’ y ‘Soñadoras’ después de mucho tiempo.

“Muy agradecida de volver al set después de un largo tiempo de pandemia en el que extrañé mucho actuar y hacer televisión para ustedes mi #Arafamilia bella”, agregó la celebridad.

“Amo este comienzo y deseo un 2022 lleno primero que nada de INFINITA SALUD y también deseo que esta serie les guste mucho porque la haremos con todo el corazón dejando parte de nuestra Alma como siempre para llegar hasta ustedes y hasta el corazón de su hogar muy #agradecida y siempre mi cariño y AMOR para ustedes !!! #Losamo”, puntualizó.

Alejandro, quien hace poco apareció en el melodrama ‘Te acuerdas de mí’, publicó las mismas imágenes y dijo lo contento que estaba de trabajar con Aracely.

“Con esta hermosura de mujer que después de tantos años nos toca coincidir, jugar y disfrutar esposa @aracelyarambula !”, puntualizó el galán.



La producción será transmitida por streaming y estará dirigida por Iñaki Peñafiel. También contará con la participación de Ana Serradilla, Adriana Paz y Daniela Vega, según 'TVNotas'. La miniserie será producida por Elefantec Global y Pantaya, de acuerdo con IMDB.

“Estoy disfrutando mucho tener esta oportunidad de hacer lo que tanto me gusta y me alegra muchísimo coincidir porque si lo planeamos no se da y que Alegría poder trabajar de nuevo mi adorado @alexdelamadrid me rio tanto contigo gozo las carcajadas !!!”, subrayó la actriz.

En la vida real, la ex de Luis Miguel dijo a mediados del año pasado que tenía un nuevo novio, pero no reveló su identidad.

"No es famoso. A Dios gracias no es famoso", dijo sobre su galán en julio pasado. "No le busquen porque no lo encuentran".