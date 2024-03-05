Aracely Arámbula

¿Aracely Arámbula festeja su más triste cumpleaños? Será el primero sin sus padres

La actriz enfrentó la muerte de don Manuel Arámbula en 2022, mientras que doña Socorro partió del mundo terrenal el pasado 9 de febrero.

Video Aracely Arámbula reaparece en un video tras la muerte de su mamá: "Duele mucho el corazón"

Aracely Arámbula festejará un cumpleaños diferente este 2024. La actriz llegará a los 49 años al lado de sus dos hijos y su hermano, pero también con la gran ausencia de sus papás.

La muerte de doña Socorro

Un mes antes de celebrar su cumpleaños, la protagonista de ‘La Madrastra’ (telenovela que puedes ver en ViX) enfrentó el fallecimiento de su madre Socorro Jaques, a causa de cáncer.

De acuerdo con la periodista Addis Tuñón, “doña Soco se fue sin sufrir dolor gracias a la atención de su hijo Leonardo, quien es médico”.

Socorro Jaques perdió la vida a causa de un tipo de cáncer el 9 de febrero de 2024.
Imagen Aracely Arámbula / Instagram


Aunque la comunicadora no dio más detalles sobre el tipo de cáncer que aquejaba a la mamá de Aracely Arámbula, el programa ‘Ventaneando’ reportó que la progenitora de la actriz murió a los 81 años la noche del 9 de febrero en la Ciudad de México.

La muerte de don Manuel Arámbula

Dos años antes, el 15 de julio de 2022, Aracely Arámbula enfrentó la muerte de su papá, don Manuel Arámbula.

Según información del periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel, dada a conocer el programa ‘Con Permiso’, el patriarca de la familia Arámbula habría muerto a causa de un infarto fulminante, situación que habría tomado por sorpresa a a actriz y a su hermano Leonardo.

Manuel Arámbula murió el 15 de julio de 2022.
Imagen Aracely Arámbula / Instagram


A la fecha, la actriz no ha dado mayores detalles sobre la muerte de sus padres. Sin embargo, la revista TVyNovelas reportó el pasado 14 de febrero que sus hijos estarían “destrozados”, ya que con una diferencia de dos años perdieron a sus abuelos.

