Antonia Botero

Antonia Botero y Chavi revelan que perdieron otro bebé: "Natanael no venía solo"

Antonia Botero y Chavi recientemente mostraron el nuevo tatuaje que se hicieron para honrar al segundo bebé que perdieron. En el embarazo "Natanael no venía solo".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Antonia de ‘Los Chicaneros’ lleva a su bebé a conocer a los bisabuelos y llueven críticas a su esposo

Antonia Botero y su pareja Chavi recientemente revelaron que no solo perdieron un bebé, sino dos.

A través de un video donde recapitulan lo que fue el año 2025, los creadores de contenido mostraron que se hicieron un nuevo tatuaje para honrar la vida de su segundo hijo.

PUBLICIDAD

"Nuestros angelitos nos cuidan desde el cielo", se lee en el fragmento del video donde aparecen mostrando el nombre de Gael plasmado en el brazo, debajo del nombre de Thiago, el primer bebé que perdieron.

Más sobre Antonia Botero

En familia y con sus mejores looks: así celebraron los famosos la Navidad
1:02

En familia y con sus mejores looks: así celebraron los famosos la Navidad

Univision Famosos
Antonia de ‘Los Chicaneros’ lleva a su bebé a conocer a los bisabuelos y llueven críticas a su esposo
0:50

Antonia de ‘Los Chicaneros’ lleva a su bebé a conocer a los bisabuelos y llueven críticas a su esposo

Univision Famosos
Antonia de ‘Los Chicaneros’ responde a quienes dicen que pérdida de su primer bebé fue “marketing”
0:52

Antonia de ‘Los Chicaneros’ responde a quienes dicen que pérdida de su primer bebé fue “marketing”

Univision Famosos
Antonia de ‘Los Chicaneros’ y su esposo se toman fotos navideñas: les reclaman por querido ser extraviado
0:59

Antonia de ‘Los Chicaneros’ y su esposo se toman fotos navideñas: les reclaman por querido ser extraviado

Univision Famosos
Antonia Botero de ‘Los Chicaneros’ revela en llanto tragedia que vive: le recuerdan a su mamá
2 mins

Antonia Botero de ‘Los Chicaneros’ revela en llanto tragedia que vive: le recuerdan a su mamá

Univision Famosos
Antonia Botero de 'Los Chicaneros' responde a quienes la comparan con "Fiona"
2 mins

Antonia Botero de 'Los Chicaneros' responde a quienes la comparan con "Fiona"

Univision Famosos
Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde
0:55

Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde

Univision Famosos
Antonia de ‘Los Chicaneros’ muestra el nuevo apartamento donde ahora vive con su hijo y esposo 
1:00

Antonia de ‘Los Chicaneros’ muestra el nuevo apartamento donde ahora vive con su hijo y esposo 

Univision Famosos
Esposo de Antonia Botero acusa que ‘Los Chicaneros’ no visitan a su hija y nieto: "Pobre"
0:59

Esposo de Antonia Botero acusa que ‘Los Chicaneros’ no visitan a su hija y nieto: "Pobre"

Univision Famosos
Antonia Botero dice que maternar “sin red de apoyo” es difícil ¿indirecta para ‘Los Chicaneros’?
1:06

Antonia Botero dice que maternar “sin red de apoyo” es difícil ¿indirecta para ‘Los Chicaneros’?

Univision Famosos

Antonia Botero y Chavi esperaban dos bebés

Ante la incertidumbre de sus seguidores, Chavi reveló que Antonia estaba esperando dos bebés.

" Natanael no venía solo, Gael es otro angelito que nos acompaña desde el cielo junto a Thiago", explicó el creador de contenido en la publicación.

Antonia Botero y Chavi mostraron el tatuaje en honor a Gael.
Antonia Botero y Chavi mostraron el tatuaje en honor a Gael.
Imagen Antonio Botero/Instagram

El 12 de enero, Chavi respondió preguntas de sus seguidores y eligió un comentario sobre el hermano de Natanael.

"¿Cómo es eso de que Nata no venía solito?", se lee en la pregunta. "Tenemos dos angelitos en el cielo que no cuidan: Thiago y Gael", respondió.

Chavi ni Antonia Botero dieron detalles sobre lo que pasó con Gael, incluso, no habían mencionado que esperaban dos bebés.

El 5 de julio de 2025 la pareja dio a conocer que su hijo arcoíris, Natanael, ya había nacido.

Chavi explicó que su hijo Natanael no venía solo en el embarazo.
Chavi explicó que su hijo Natanael no venía solo en el embarazo.
Imagen Chavi/Instagram
Relacionados:
Antonia BoteroLos ChicanerosBebés famososBebésCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX