Antonia Botero Antonia Botero y Chavi revelan que perdieron otro bebé: "Natanael no venía solo" Antonia Botero y Chavi recientemente mostraron el nuevo tatuaje que se hicieron para honrar al segundo bebé que perdieron. En el embarazo "Natanael no venía solo".



Antonia Botero y su pareja Chavi recientemente revelaron que no solo perdieron un bebé, sino dos.

A través de un video donde recapitulan lo que fue el año 2025, los creadores de contenido mostraron que se hicieron un nuevo tatuaje para honrar la vida de su segundo hijo.

"Nuestros angelitos nos cuidan desde el cielo", se lee en el fragmento del video donde aparecen mostrando el nombre de Gael plasmado en el brazo, debajo del nombre de Thiago, el primer bebé que perdieron.

Antonia Botero y Chavi esperaban dos bebés

Ante la incertidumbre de sus seguidores, Chavi reveló que Antonia estaba esperando dos bebés.

" Natanael no venía solo, Gael es otro angelito que nos acompaña desde el cielo junto a Thiago", explicó el creador de contenido en la publicación.

Antonia Botero y Chavi mostraron el tatuaje en honor a Gael. Imagen Antonio Botero/Instagram

El 12 de enero, Chavi respondió preguntas de sus seguidores y eligió un comentario sobre el hermano de Natanael.

"¿Cómo es eso de que Nata no venía solito?", se lee en la pregunta. "Tenemos dos angelitos en el cielo que no cuidan: Thiago y Gael", respondió.

Chavi ni Antonia Botero dieron detalles sobre lo que pasó con Gael, incluso, no habían mencionado que esperaban dos bebés.

El 5 de julio de 2025 la pareja dio a conocer que su hijo arcoíris, Natanael, ya había nacido.