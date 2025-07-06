Antonia Botero 'La Chicanera' y su esposo revelan primera foto solos junto a su bebé
Antonia Botero, de 'Los Chicaneros', rompió el silencio y habló por primera vez a horas de dar a luz a su bebé. Junto a su esposo Chavi, la pareja se deja ver junto a la criatura desde el hospital en donde llegó al mundo.
Antonia Botero, de 'Los Chicaneros', y su marido Chavi revelaron este 5 de julio la primera foto de ellos dos solos junto a su bebé recién nacido.
Más temprano y desde la cuenta de Instagram de la famosa familia 'tiktokera' se anunció la llegada al mundo de la criatura.
Primera foto de Antonia Botero y Chavi junto a su bebé
A horas de la noche del sábado, Antonia Botero y Chavi se dejaron ver en Instagram aún en el hospital en donde ella dio a luz a su hijo Natanael.
"Nuestra primera foto", escribió el marido de la 'influencer' al momento en que ambos sostienen al niño en brazos.
Mientras tanto, también mostraron el certificado de nacimiento del bebé en donde se muestran las huellas digitales de los piecitos de Natanael.
"El sentimiento más lindo del mundo", reiteró Chavi ante la llegada de su hijo.
Antonia Botero rompe el silencio tras nacimiento de su bebé
Desde su cuenta de Instagram, 'La Chicanera' también replicó la imagen del certificado de nacimiento de su hijo y aprovechó para hablar por primera vez luego del parto.
" No tengo palabras. Dios es bueno, nuestro milagro. Son tantas emociones, mi niño", dijo la joven, quien hace un año perdió al primer bebé que esperaba durante el embarazo.
Ni ella ni Chavi, quienes viven en la Florida, revelaron de manera inmediata mayores detalles sobre Natanael ni tampoco sobre cómo fue el parto.
" Te soñamos tantas veces… y ahora te tenemos en nuestros brazos, eres nuestro sueño hecho realidad. Con ustedes la razón de nuestras vidas…Bienvenido, Natanael", escribió la pareja de manera conjunta en Instagram.
Aparentemente el alumbramiento habría ocurrido desde el pasado viernes 4 de julio, aunque tanto el matrimonio como 'Los Chicaneros' lo anunciaron hasta el día siguiente.
El nuevo 'Chicanero' ya tiene Instagram
Natanael, el nuevo integrante de 'Los Chicaneros', ya tiene cuenta oficial de Instagram para adentrarse al mundo digital en donde su familia se hizo famosa gracias a sus contenidos de humor.
El perfil del bebé aparace como 'natanael.mb' y hasta la mañana de este 6 de julio ya sumaba poco más de 51 mil seguidores.
" Hijo de Antonia Botero y Chavi. Cuenta administrada por mis padres", se lee en la biografía de la criatura.