Antes que Santa Claus y los Tres Reyes Magos: Bad Bunny reparte miles de regalos en Puerto Rico

Lo único que quiere, no se puede comprar

"Estoy más que bendecido, con Dios, con la vida, con todo lo bueno que me ha da'o. Lo hermoso que ha sido este 2019. Lo que quiero es salud para poder seguir trabajando y hacer lo que me gusta, y darle alegría a la gente con mi música y mis inventos pa' impresionar a la gente", dijo.

"Siempre aparecen metas nuevas y mientras aparece esa, aparece otra. Y uno siempre quiere lograr más. Además, desde chiquito tengo muchas metas y muchos sueños, y gracias a Dios he podido cumplir muchos, pero aún me quedan otros por cumplir. Estoy feliz y satisfecho con todo lo que he logrado en todo en mi vida", ahondó.