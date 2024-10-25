Anitta

¿Anitta está embarazada? Sorprende con foto presumiendo su ‘baby bump’

La cantante brasileña acompañó su fotografía de un misterioso mensaje. Anitta admitió en sus redes que había hecho todo por “mantenerlo en secreto”.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Anitta tiene un nuevo amor (y no es Peso Pluma): él es su adinerado y atractivo novio

La cantante Anitta desató sospechas de un aparente embrazo tras la enigmática publicación que realizó en sus redes sociales.

Este viernes 25 de octubre, la cantante brasileña presumió su ‘baby bump’ en una fotografía que publicó en Instagram, misma que acompañó de un misterioso mensaje.

“Estaba destinado a mantenerse en secreto...”, anotó al pie de la imagen en la que luce un abultado vientre y una extraña máscara.

Así presumió Anitta su supuesto embarazo.
Así presumió Anitta su supuesto embarazo.
Imagen Anitta / Instagram

Lo que se sabe del supuesto 'embarazo' de Anitta

La publicación de Anitta desató controversia en redes sociales, ya que mientras algunos la felicitaban, otros sospechaban que se trataría de una pista sobre su próxima colaboración musical, ya que horas antes la cantante se dejó ver sin su ‘baby bump’.

Las sospechas sobre una colaboración con The Weeknd aparecieron poco después de que el canadiense replicara la fotografía de Anitta embarazada en sus historias de Instagram, dejando entrever su emoción ante el misterioso anuncio.

“Felicidades Anitta”, escribió el canadiense, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por utilizar máscaras en sus shows, tal como la que la intérprete de ‘Bellakeo’ lució en su post.

A la izquierda se puede ver la felicitación de The Weeknd / A la derecha se puede ver a la cantante entrenando sin su 'baby bump'.
A la izquierda se puede ver la felicitación de The Weeknd / A la derecha se puede ver a la cantante entrenando sin su 'baby bump'.
Imagen Anitta / Instagram


Aunque hasta ahora Anitta no ha revelado si es verdad o no su supuesto embarazo, en Internet se especula que su fotografía solo se trataría del anunció de su colaboración con The Weeknd, con quien hace semanas grabó el tema ‘São Paulo’.

Pese a que la canción no ha sido estrenada oficialmente, The Weeknd ya la interpretó en vivo durante su visita a Brasil, país del que es originaria Anitta.


