Anitta responde a quienes la atacaron por “exponer” su religión: “No tengo miedo"

Anitta respondió a todas aquellas personas que comenzaron a atacarla antes y después del estreno del video de su canción ‘Aceita’.

En dicha producción se muestra una lectura de caracoles y una limpieza espiritual al estilo de la religión Yoruba, de acuerdo con People en Español.

La cantante reconoció en una entrevista con Harper’s Bazaar, en mayo de 2023, que recurrió a la religión candomblé, que practica su padre.

Según Juan Manuel Saldívar, investigador en la Universidad de Tamaulipas, en Brasil, tierra natal de Anitta, “el equivalente a la santería es el macumba o candomblé” proveniente de Nigeria.

Luego del debut del audiovisual, este 14 de mayo, ella se convirtió en objeto de críticas en redes sociales, hecho ante el que no se quedó callada.

Anitta denuncia “intolerancia religiosa”

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Anitta replicó a la gente que se lanzó en su contra debido a lo que mostró en la grabación.

“Ayer, cuando anuncié el lanzamiento de este clip, perdí más de 200 mil seguidores en menos de 2 horas”, reveló en primer lugar en un escrito.

“He hablado de mi religión en innumerables ocasiones, pero parece que dejar una obra artística en mi catálogo fue demasiado para alguien que no acepta que los demás piensen diferente”, sentenció.

Anitta se pronunció tras ser juzgada. Imagen Anitta/Instagram

La brasileña explicó por qué considera que los señalamientos son malos: “Creo que las religiones son ríos que desembocan en un mismo lugar: Dios, la inteligencia suprema”.

“No creo en el cielo ni en el infierno, tampoco en el diablo… Creo que todos tenemos el poder de manifestar lo divino y lo diabólico en nuestro interior”, expuso.

“Cuando recibo mensajes de repudio y de intolerancia religiosa, no siento la energía divina emanando hacia mí, siento la energía contraria. Tengo fe, no tengo miedo”, afirmó.

La intérprete de ‘Bellakeo’ aclaró que en video musical aparecen “imágenes de varios tipos de creencias” y que siente “una profunda pasión por distintas manifestaciones de fe”, de “conectar con el espíritu”.

“En ninguno de ellas siento que al morir seremos castigados y juzgados, siento que vamos a donde sea que esté vibrando en la misma frecuencia que mi espíritu”, dijo.

“Y aquí, en esta vida, mi compromiso conmigo misma es vibrar en la frecuencia de luz más alta que pueda”, externó al respecto.

En congruencia con esa idea, Anitta afirmó: “Por eso no quiero castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me están atacando ahora mismo por exponer mi religión. Quiero que sigan en el camino de la evolución”.

Ella puntualizó que, a su consideración, “si seguimos exigiendo que los demás piensen igual que uno”, y con otras actitudes negativas, “nuestro mundo acabará en guerra”: “Matándonos unos a otros para tener la razón al final de la discusión”.

Anitta se pronuncia en contra del “racismo religioso”

Dando seguimiento al tema, este 15 de mayo, Anitta publicó en la plataforma digital una nueva misiva en la que hizo una confesión.

“Compartir desinformación, bromas e historias ficticias de santería es racismo religioso. Yoruba, Orisha, sus enseñanzas y su gente merecen respeto como cualquier otra religión”, aseveró.

La artista relató que hubo amigos que la llamaron para decirle que “esta es su fe”, pero que no tienen el “coraje” de demostrar su religión “por lo que la gente inventa”.

“Y no entendí hasta que ahora veo el nivel de prejuicio de muchas personas. Yoruba viene de la cultura africana y su característica principal es exaltar la naturaleza (y no ‘hacer rituales para amarrar a su novio’)”, indicó.

Anitta se pronunció contra el “racismo religioso”. Imagen Anitta/Instagram