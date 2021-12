Angelique y Sebastián Rulli se tomaron una foto familiar: salió un integrante inesperado

A pesar de haber nacido en extremos opuestos del globo terráqueo, la actuación los hizo coincidir en tierras aztecas y fue así como una amistad en el set se transformó en un romance.

Ambos compartieron créditos por primera vez en ‘Teresa’ (2010), sin embargo, en aquel entonces solo se veían como amigos porque cada uno tenía su respectiva pareja.

Tuvieron que pasar cuatro años para que finalmente estuvieran juntos y desde entonces no se han separado; por el contrario, en redes se les ve “muy felices” juntos, según sus seguidores.

La foto navideña de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

La pareja de famosos aprovechó la temporada decembrina para desearles a sus seguidores una feliz Navidad.

Esto lo hicieron vía Instagram y en la fotografía no sólo aparecía a Boyer y Rulli vistiendo los famosos ‘ugly sweaters’, también se coló un integrante inesperado: su mascota, un perrito xoloitzcuintle.

Inmediatamente los cumplidos aparecieron en la caja de comentarios: “No puedo con tanta belleza”, “Feliz Navidad a esta hermosa pareja”, “Feliz Navidad a la parejita más hermosa del planeta. Deseo para ustedes paz, amor y felicidad”, entre otros buenos deseos.



Cabe destacar que el xoloitzcuintle es una raza originaria de México que se caracteriza por la ausencia de pelo y solía ser venerado por los aztecas.

El ejemplar que la pareja de famosos presume en redes sociales originalmente fue adquirido por el argentino, quien es amante de los perros y en el pasado tenía un schnauzer al que llamó 'Gaucho'.

Pero, debido a la convivencia Angelique Boyer quiere al canino como si fuera suyo y así lo dio a conocer en una publicación en su Instagram:

"'El Guapo'. Lo amo con locura. Gracias por esta foto amor y por compartirme a este bicho tan hermoso".

No todo es fácil para Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Claro que no todo es felicidad en la relación de estos famosos, pues a lo largo de su noviazgo ambos han destapado las cosas que les molestan o incomodan del otro.

Por ejemplo, en mayo de 2016 Rulli confesó para UniNovelas que no le gustaba ver a su novia siendo besada por otros hombres, pero al ser actriz de telenovela era un calvario que debía soportar.

Conoce todos los detalles de dicha entrevista dándole play al siguiente video.

Cargando Video... Angelique Boyer es tripolar y confesó que le encanta



En el caso de Angelique Boyer, en 2020, durante una entrevista para la sección ‘Las 5 mejores’ del canal Tlnovelas, confesó que grabar escenas de cama con su pareja es más complicado a comparación de cuando sólo eran amigos.

“Ya te ves de otra manera. A mí me causa mucha gracia y cuando nos veo en esas escenas no nos reconozco… Cuando no es tu pareja no pasa nada, estás más nervioso porque no se te caiga la cinta que usaste para agarrarte no sé que. O sea, en esas escenas uno está más estresado que relajado”.