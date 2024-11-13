Angelique Boyer

Angelique Boyer volverá a ser villana en Mujeres Asesinas: así se veía hace 15 años

La actriz formará parte de la tercera temporada de la serie mexicana inspirada en hechos reales. Angelique Boyer ya había participado en Mujeres Asesinas hace 15 años.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hermosas y letales: ellas son las protagonistas de la temporada 3 de ‘Mujeres Asesinas’

Angelique Boyer volverá a ser una villana en Mujeres Asesinas. Este miércoles 13 de noviembre se reveló que la actriz formará parte de la tercera temporada de la exitosa serie de ViX, donde su personaje deberá tomar una trágica decisión.

Este proyecto, en el que también participan Scarlet Gruber, Bárbara de Regil, Mar Sordo, Azul Guaita, Yare Santana, Cassandra Sánchez Navarro y Eileen Yáñez, marcará el regreso de Angelique Boyer a Mujeres Asesinas, pues la intérprete francesa ya había participado en la serie mexicana que fue transmitida en televisión en 2009.

Ahora, 15 años después, Angelique Boyer volverá a participar en la serie de mujeres basada en hechos reales (que puedes ver en ViX) de la mano del productor Jorge Bermúdez, quien tiene como objetivo “crear conciencia” sobre la situación actual que se vive en México.

“Las historias de Mujeres asesinas están inspiradas en hechos reales. Cuentan con un respaldo de importante periodismo de investigación, y tuvimos el honor de contar con Marisa Grinstein, quien visitó varias prisiones en México, para relatar estas historias junto a ViX”, destacó el productor ejecutivo.

Así se veía Angelique Boyer hace 15 años en Mujeres Asesinas

Luego de su exitosa participación en Rebelde y Alma de Hierro, Angelique Boyer se convirtió en una mujer asesina en 2009.

La intérprete dio vida a ‘Soledad Oropeza’ en el capítulo ‘Soledad, cautiva’. En la historia, Angelique Boyer da vida a una chica de 19 años que huye de la casa de su padre debido a los constantes problemas con él y su madrastra.

Así se veía Angelique Boyer hace 15 años en el episodio 'Soledad, cautiva'.
Así se veía Angelique Boyer hace 15 años en el episodio 'Soledad, cautiva'.
Imagen TelevisaUnivision


En busca de una nueva vida, su personaje conoce a ‘Esteban’, un hombre que termina cambiando el rumbo de su vida.


Relacionados:
